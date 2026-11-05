Live Val de alerte cu bombă în mai multe avioane din Europa. Zboruri deviate și aeronave escortate de avioane militare
Ryanair/ Profimedia
Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi, 5 noiembrie, de amenințări cu bombă, fapt care a provocat devierea unor aeronave și declanșarea procedurilor de securitate pe mai multe aeroporturi. O astfel de alertă a fost dată și pe Aeroportul Otopeni, după ce echipajul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano a anunțat existența unei amenințări cu bombă la bord. Poliția cehă a anunțat că se pregătește pentru aterizarea a patru avioane care se îndreptau spre Praga, după ce a primit informații privind posibila amplasare a unor dispozitive explozive. Alertele au afectat și curse care aveau ca destinație Roma, Varșovia, Sofia și Bruxelles. Potrivit presei europene, incidentele se înscriu într-o serie mai amplă de alerte cu bombă care au afectat traficul aerian european în ultimele zile.
14:00 - Oficial: zborurile au fost afectate de „amenințări false și rău intenționate”
Secretarul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că mai multe zboruri din Europa au fost afectate de „amenințări false și rău intenționate”.
Într-o declarație făcută presei și citată de BBC, Alexander a spus că este „la curent cu faptul că un număr mic de zboruri din Europa au fost perturbate” și că există „proceduri bine stabilite pentru gestionarea amenințărilor false și rău intenționate, iar acestea au fost amenințările primite”.
Potrivit informațiilor apărute până acum, cel puțin 14 zboruri au fost afectate joi, 5 noiembrie, unele dintre aeronave fiind redirecționate către alte aeroporturi. Este a doua oară în această săptămână când traficul aerian din Europa este perturbat de astfel de incidente.
13:50 - Amenințările cu bombă afectează din nou zborurile din Europa
Potrivit BBC, printre celelalte zboruri care au raportat amenințări se numără:
Aegean, pe ruta Salonic – Milano, a aterizat la Milano.
Ryanair, pe ruta Porto – Milano, a aterizat la Milano.
Aer Lingus, pe ruta Dublin – Roma, a fost redirecționat către baza aeriană Évreux din Franța.
Finnair, pe ruta Helsinki – Roma, a aterizat la Roma.
Wizz Air, pe ruta Milano – București, a aterizat la București.
Wizz Air, pe ruta Milano – Varșovia, a fost redirecționat către Viena.
LOT, pe ruta Varșovia – Bruxelles, a aterizat la Bruxelles.
Ryanair, pe ruta Copenhaga – Sofia, a aterizat la Sofia.
Ryanair, pe ruta Madrid – Sofia, a aterizat la Sofia.
Ryanair, pe ruta Londra – Sofia, a fost redirecționat către Plovdiv.
Wizz Air a precizat că zborul său de la Milano la Varșovia a fost redirecționat către Viena „în conformitate cu protocoalele de siguranță stabilite”. Compania a adăugat că și alte companii aeriene s-au confruntat cu amenințări similare.
Datele privind comunicațiile aeronavei (ACARS) de pe zborul Aer Lingus, care efectua cursa Dublin – Roma, oferă o „relatare clară” a redirecționării, potrivit expertului în siguranța aviației Marco Chan.
UPDATE 13:16 – Zbor Wizz Air de la Milano la Varșovia, deviat către Viena în urma unei amenințări cu bombă
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că un zbor care efectua cursa Milano Malpensa-Varșovia a fost deviat către Viena, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă în timpul zborului. Aeronava se afla pe lista zborurilor afectate, prezentată anterior, informează BBC.
Reprezentantul companiei a precizat că incidentul are loc pe fondul unei serii de amenințări similare cu bombă, care au vizat mai multe companii aeriene din Europa în ultimele zile.
UPDATE 13:11 – Armata bulgară a ridicat avioane de vânătoare în urma amenințărilor cu bombă
Forțele Aeriene Bulgare au anunțat că au desfășurat cu succes o misiune de poliție aeriană, după ce trei zboruri au fost vizate de amenințări cu bombă. Totul, trei aeronave Ryanair care se îndreptau spre Sofia, de la Copenhaga, Madrid și Londra, ar fi fost vizate de amenințări suspecte cu bombă.
Potrivit Forțelor Aeriene Bulgare, avioane de vânătoare MiG-29 au decolat de la baza aeriană Graf Ignatievo, la ora locală 10:11 (08:11 GMT), pentru a „intercepta și escorta aeronavele civile”.
UPDATE 13:08 – Trei zboruri Ryanair către Bulgaria, vizate de amenințări
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a confirmat că trei aeronave care urmau să aterizeze în țară au primit amenințări cu bombă. Astfel, două dintre avioane au aterizat deja pe aeroportul Vasil Levski din Sofia. Aeronava care venea de la Madrid a aterizat la ora 10:15, iar cea de la Copenhaga a ajuns la Sofia la ora 10:19. În urma verificărilor, nu au fost descoperite dispozitive explozive. Cea de-a treia aeronavă, care venea de la Londra, nu aterizase încă la momentul transmiterii informației, fiind așteptată pe aeroportul din Plovdiv.
Toate cele trei aeronave sunt operate de compania aeriană Ryanair.
UPDATE 13:01 - Mesajele transmise de la bordul avionului arată că amenințarea cu bombă a fost comunicată echipajului de către controlul traficului aerian, relatează BBC.
Potrivit sursei citate, o serie de mesaje transmise între aeronava Aer Lingus EL402, care efectua cursa Dublin-Roma, și stațiile de la sol, oferă detalii despre circumstanțele în care a fost decisă devierea aeronavei. Mesajele au fost analizate de Marco Chan, expert în siguranța aviației și fost pilot de linie, care susține că înregistrările relevă o imagine clară a modului în care s-a desfășurat incidentul.
Comunicațiile, transmise prin sistemul ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), utilizat pentru schimbul de informații între aeronave și stațiile de la sol, au fost publicate de Airframes. Potrivit experților, acestea pot fi considerate o sursă credibilă pentru reconstituirea mesajelor transmise și a momentului în care au avut loc comunicațiile.
Cronologia mesajelor:
07:51 GMT – Aeronava anunță că își deviază ruta către aeroportul Paris Charles de Gaulle.
07:54 GMT – Echipajul informează departamentul operațional din Dublin că turnul de control al traficului aerian a transmis o amenințare cu bombă la bordul avionului.
08:03 GMT – Echipajul raportează că nu mai poate garanta existența cantității de combustibil necesare pentru continuarea zborului către Roma.
08:28 GMT – Sunt transmise informații meteorologice pentru Toulouse, Brest și Nantes, ceea ce sugerează că echipajul lua în calcul mai multe aeroporturi alternative.
08:40 GMT – Aeronava anunță că, la ordinul autorităților guvernamentale, va devia către baza aeriană Évreux, situată la vest de Paris.
Chan, care este și fost pilot de linie, afirmă că, deși falsificarea mesajelor ACARS este posibilă, corelarea acestora cu informațiile cunoscute despre zborul afectat face ca o astfel de ipoteză să fie foarte puțin probabilă în acest caz.
UPDATE 12:51 - Un purtător de cuvânt al Aeroporti di Roma a declarat pentru BBC că verificările de securitate au fost finalizate în cazul unui zbor Finnair, sosit de la Helsinki, care a aterizat în siguranță pe aeroportul Roma Fiumicino astăzi, în jurul orei 09:30, în urma unor sesizări anonime privind o posibilă amenințare cu bombă.
Aeronava a fost escortată până pe aeroport de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Italiene, fiind totodată declanșate procedurile standard de securitate pentru detectarea și neutralizarea eventualelor dispozitive explozive.
Experții pirotehniști ai poliției au efectuat verificările, care au avut un rezultat negativ; la bordul aeronavei nu a fost găsit niciun explozibil, conform informațiilor furnizate de aeroport.
Purtătorul de cuvânt a precizat că verificările de securitate s-au desfășurat conform procedurilor obișnuite și nu au afectat activitatea aeroportului.
UPDATE 12:48 - Nu au fost găsite obiecte suspecte la bordul unui zbor de la Varșovia la Bruxelles, anunță compania aeriană
Zborul de la Varșovia la Bruxelles a aterizat în siguranță, iar la bord nu au fost descoperite obiecte suspecte, informează compania aeriană poloneză LOT.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Patru avioane care se îndreptau spre Praga, vizate de amenințări
Poliția din Cehia a anunțat că a primit o amenințare referitoare la posibilitatea amplasării unui dispozitiv exploziv improvizat la bordul a patru aeronave care se îndreptau spre Praga.
„Ne pregătim pentru aterizarea” celor patru zboruri, au transmis reprezentanții poliției cehe pe platforma X. Autoritățile au precizat că evaluează relevanța amenințărilor ca fiind scăzută, dar au decis efectuarea unor verificări pirotehnice la toate aeronavele după aterizare.
Mai multe zboruri, deviate sau verificate după amenințări cu bombă
Astfel, potrivit informațiilor prezentate de BBC, mai multe curse aeriene din Europa au fost afectate joi de amenințări. Printre acestea se numără:
Aer Lingus, Dublin – Roma: aeronava a emis o alertă de urgență și a fost deviată, aterizând la baza aeriană Evreux din nordul Franței.
Finnair, Helsinki – Roma: avionul a aterizat conform programului pe aeroportul Fiumicino, fiind escortat de aeronave militare.
Wizz Air, Milano – Varșovia: cursa a fost deviată către Viena.
LOT, Varșovia – Bruxelles: aeronava a aterizat la Bruxelles.
Ryanair, Copenhaga – Sofia: avionul a aterizat la Sofia.
Ryanair, Madrid – Sofia: cursa a aterizat la Sofia.
Ryanair, Londra – Sofia: aeronava a fost deviată către Plovdiv.
BBC a precizat că informațiile privind zborurile afectate erau încă în curs de verificare împreună cu operatorii aerieni.
Alertă cu bombă la bordul unui avion Finnair, escortat de avioane militare până la Roma
Unul dintre incidentele care au atras atenția autorităților a vizat un avion al companiei Finnair, care zbura de la Helsinki la Roma. Aeronava a fost escortată de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Italiene și a aterizat în siguranță pe aeroportul Fiumicino, în jurul orei 9:30.
Potrivit unui comunicat al Aeroportului din Roman, amenințarea a fost semnalată prin mesaje anonime.
Potrivit aceleiași surse, verificările se desfășurau fără probleme și nu afectau activitatea aeroportului.
Avion Aer Lingus, deviat către o bază aeriană din Franța
Un al doilea incident a vizat o aeronavă Airbus A320 a companiei Aer Lingus, care plecase din Dublin spre Roma.
Potrivit informațiilor publicate de BBC, comandantul aeronavei a decis devierea zborului către baza aeriană Evreux, din nordul Franței, pentru efectuarea verificărilor de securitate. Guvernul francez a anunțat că urmărește situația în timp real, însă nu a oferit detalii care să confirme dacă amenințarea privind avionul Aer Lingus are legătură cu seria de alerte care au vizat și alte curse europene.
Zbor Wizz Air deviat la Viena după o amenințare cu bombă
Un al treilea incident a vizat un avion Wizz Air care efectua cursa Milano Malpensa – Varșovia. Aeronava a fost deviată către Viena, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă în timpul zborului.
Compania aeriană maghiară a confirmat incidentul printr-un comunicat oficial.
Traficul aerian european, serios perturbat
Incidentele de joi, 5 octombrie, vin după o serie de amenințări similare care au vizat traficul aerian european în ultimele zile.
Potrivit presei italiene, marți, alertele cu bombă, care ulterior s-au dovedit false, au afectat aproximativ zece zboruri de pasageri, în timp ce BBC menționează că cel puțin șapte curse aeriene au fost afectate de amenințări similare cu două zile înainte.
Deocamdată, autoritățile și companiile aeriene continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care au fost transmise amenințările și pentru a clarifica dacă incidentele au legătură între ele.
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