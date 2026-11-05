Publicat 5 nov. 2026, 12:50 Actualizat 5 nov. 2026, 14:21

Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi, 5 noiembrie, de amenințări cu bombă, fapt care a provocat devierea unor aeronave și declanșarea procedurilor de securitate pe mai multe aeroporturi. O astfel de alertă a fost dată și pe Aeroportul Otopeni, după ce echipajul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano a anunțat existența unei amenințări cu bombă la bord. Poliția cehă a anunțat că se pregătește pentru aterizarea a patru avioane care se îndreptau spre Praga, după ce a primit informații privind posibila amplasare a unor dispozitive explozive. Alertele au afectat și curse care aveau ca destinație Roma, Varșovia, Sofia și Bruxelles. Potrivit presei europene, incidentele se înscriu într-o serie mai amplă de alerte cu bombă care au afectat traficul aerian european în ultimele zile.

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