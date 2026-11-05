Shein investește 500 de milioane de euro în Polonia, după taxele UE

Shein a anunțat miercuri, investiția a 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului său logistic din Polonia, într-o mișcare prin care încearcă să se adapteze noilor taxe impuse de Uniunea Europeană coletelor comandate din afara blocului comunitar. Investiția ar urma să aducă livrări mai rapide pentru o parte dintre clienți, în timp ce retailerul își consolidează infrastructura europeană.
Shein investește 500 de milioane de euro în Polonia
Extinderea centrului logistic din Polonia face parte din strategia Shein de dezvoltare a operațiunilor în Europa. Compania estimează că, până la finalul anului 2026, unitatea va avea peste 10.000 de angajați și aproximativ 6.500 de roboți autonomi.
Investiția de 500 de milioane de euro este destinată extinderii infrastructurii logistice și creșterii capacității de procesare a comenzilor. Prin apropierea produselor de cumpărătorii europeni, retailerul poate reduce distanța parcursă de colete și poate organiza mai eficient livrările.
Potrivit informațiilor transmise de companie, clienții din anumite piețe vor putea primi în 48 de ore articolele care se află deja în depozitul din Polonia. Facilitatea nu se aplică automat tuturor produselor de pe platformă, ci depinde de disponibilitatea stocurilor și de țara în care este plasată comanda.
Noile taxe ale UE pun presiune pe comenzile Shein
Investiția vine după ce Uniunea Europeană a introdus noi costuri pentru coletele de valoare mică importate din afara blocului comunitar. De la 1 iulie 2026 se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru trimiterile cu valoare de până la 150 de euro.
De la 1 noiembrie 2026 a intrat în vigoare și o taxă suplimentară de procesare de 2 euro. Cele două măsuri sunt distincte și fac parte din eforturile europene de a schimba regulile pentru comerțul online transfrontalier.
Până la schimbarea regulilor, coletele cu valoare sub 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale. Sistemul a fost folosit pe scară largă de platforme precum Shein, Temu și AliExpress, care trimiteau direct către cumpărători milioane de produse din afara UE.
Comisia Europeană susține că eliminarea acestei facilități urmărește să reducă avantajul comercial al platformelor din afara Uniunii și să permită un control mai eficient al produselor care intră pe piața europeană.
De ce vor fi avantajați unii clienți
Prin depozitarea unei cantități mai mari de produse în interiorul Uniunii Europene, Shein poate livra mai repede comenzile din stocurile locale. Clienții care aleg articole disponibile în centrul din Polonia ar putea beneficia de termene de livrare mult mai scurte decât cei care comandă produse expediate individual din Asia.
Totuși, extinderea depozitului nu înseamnă că toate comenzile vor deveni mai ieftine sau că noile taxe dispar pentru orice produs de pe platformă. Avantajul imediat anunțat de companie este legat în special de viteza livrării și de disponibilitatea produselor în stocurile europene.
Shein încearcă să își adapteze afacerea la noile reguli europene
Retailerul nu este singura platformă care își modifică modelul de distribuție după schimbările fiscale. Companiile de comerț online care au mizat pe livrări individuale din Asia sunt nevoite să își regândească logistica, să își extindă depozitele din Europa sau să ajusteze prețurile.
Shein a resimțit deja presiunea schimbărilor. Reuters relatează că vânzările companiei în Europa au scăzut puternic în al doilea trimestru al anului, contribuind la o diminuare de 67% a profitului net.
Prin investiția din Polonia, compania încearcă să își păstreze atractivitatea pentru cumpărătorii europeni, chiar dacă regulile pentru importurile de valoare mică au devenit mai stricte.