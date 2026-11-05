Shein investește 500 de milioane de euro în Polonia, după taxele UE

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 10:07

Shein a anunțat miercuri, investiția a 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului său logistic din Polonia, într-o mișcare prin care încearcă să se adapteze noilor taxe impuse de Uniunea Europeană coletelor comandate din afara blocului comunitar. Investiția ar urma să aducă livrări mai rapide pentru o parte dintre clienți, în timp ce retailerul își consolidează infrastructura europeană.

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