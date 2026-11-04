Merz nu crede că Trump își va schimba stilul de guvernare după alegerile din SUA. Mesajul transmis de cancelarul german

Friedrich Merz consideră că rezultatul alegerilor de la mijlocul mandatului nu va determina o schimbare majoră în modul în care Donald Trump conduce Statele Unite. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, vede însă o oportunitate pentru relansarea cooperării dintre Washington și Europa.
Cancelarul german Friedrich Merz nu se așteaptă ca Donald Trump să își schimbe stilul de guvernare după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA. Liderul de la Berlin consideră că președintele american va continua să conducă în mare parte prin ordine executive, chiar dacă rezultatul scrutinului modifică raporturile politice din Congres. O perspectivă diferită a prezentat ministrul german de externe, Johann Wadephul, care speră că rezultatul alegerilor va deschide calea unor noi inițiative diplomatice pentru conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, relatează France24.
Friedrich Merz nu crede că Donald Trump își va schimba strategia
În cadrul unei conferințe organizate miercuri la Berlin, Friedrich Merz a explicat de ce nu anticipează o schimbare semnificativă în modul în care președintele american își exercită puterea după alegerile de la jumătatea mandatului.
„Ca să fiu sincer, în ultimii doi ani, Trump a guvernat în mare parte fără a ține cont de Congres. De ce s-ar schimba asta acum?”, a declarat cancelarul german.
Merz a amintit că Donald Trump a apelat în repetate rânduri la ordine executive pentru a-și pune în aplicare deciziile și consideră că această practică va continua.
„Trump a recurs în mare parte la ordine executive și asta va continua să facă”, a adăugat Merz, menționând că președintele american, conform Constituției, deține o poziție mai puternică decât un cancelar german.
Johann Wadephul speră la o relansare a cooperării dintre SUA și Europa
O perspectivă mai optimistă asupra consecințelor scrutinului american a fost prezentată de ministrul german de externe, Johann Wadephul. Acesta a vorbit despre posibilitatea ca relația dintre Statele Unite și Europa să fie folosită pentru noi demersuri diplomatice în vederea soluționării conflictelor internaționale.
În fața jurnaliștilor reuniți la Berlin, șeful diplomației germane a afirmat că o colaborare mai strânsă ar putea crea premisele unei noi inițiative pentru Orientul Mijlociu și Europa.
„Prin cooperarea strânsă dintre SUA și Europa, aceasta ar putea reprezenta o nouă ocazie de a lansa o nouă inițiativă” pentru a rezolva conflictele atât din Orientul Mijlociu, cât și din Europa, a spus el.
Speranțe pentru un sprijin mai consistent acordat Ucrainei
Johann Wadephul a făcut referire în mod special la situația Ucrainei și la posibilitatea ca în Congresul american să fie reluate discuțiile dintre republicani și democrați privind sprijinul pentru Kiev.
„În ceea ce privește Ucraina, sunt destul de optimist că în Congres vor exista din nou mai multe discuții între cele două partide despre ce pot face împreună pentru a sprijini” țara, a adăugat ministrul german de externe.
Acesta a explicat ulterior, în timpul unei audieri desfășurate în camera inferioară a parlamentului german, că dialogul dintre politicienii de la Berlin și reprezentanții Congresului și ai administrației americane a fost mai redus în ultimii doi ani.
În mod normal, politicienii germani au „schimburi foarte dese” cu Congresul și guvernul SUA, „dar acest lucru s-a întâmplat mai puțin în ultimii doi ani”, a adăugat el.
Apelul ministrului german pentru apărarea centrului politic
În intervenția sa, Johann Wadephul a abordat și semnificația rezultatelor electorale din Statele Unite și din alte țări, raportându-le la evoluțiile politice internaționale. Ministrul a susținut că apărarea centrului politic trebuie să devină o prioritate într-o perioadă marcată de polarizare și de contestarea normelor internaționale.
„Este datoria noastră”, a afirmat el, „în aceste vremuri în care sunt puse sub semnul întrebării normele politice și regulile internaționale, în această perioadă de polarizare și populism, să luptăm pentru păstrarea centrului politic”.
Wadephul a insistat că apărarea acestui spațiu politic reprezintă, în viziunea sa, o formă de patriotism și a avertizat asupra pericolelor pe care le identifică în rândul adversarilor democrației.
„Este un act de patriotism să apărăm acest centru împotriva dușmanilor democrației, împotriva susținătorilor autoritarismului și ai dictaturii”, a adăugat el.