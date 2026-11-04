Merz nu crede că Trump își va schimba stilul de guvernare după alegerile din SUA. Mesajul transmis de cancelarul german

Publicat 4 nov. 2026, 22:50 Sursă France24

Friedrich Merz consideră că rezultatul alegerilor de la mijlocul mandatului nu va determina o schimbare majoră în modul în care Donald Trump conduce Statele Unite. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, vede însă o oportunitate pentru relansarea cooperării dintre Washington și Europa.

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