Apar detalii șocante despre avionul prăbușit în Florida. Cele nouă persoane de la bord nu au avut nicio șansă

Anchetatorii americani din cadrul National Transportation Safety Board/Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au anunțat că au recuperat fragmente din sistemul de control al avionului privat Learjet60, prăbușit duminică, 1 noiembrie, în Florida. În urma accidentului aviatic, toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața.
Reprezentanții NTSB au găsit unele piese la peste șase kilometri de locul prăbușirii, ceea ce confirmă faptul că aeronava pierduse mai multe componente înainte să atingă solul.
Această descoperire reprezintă un pas foarte important pentru anchetă, deși încă nu s-a stabilit dacă desprinderea pieselor a provocat pierderea controlului sau a fost consecința coborârii violente, informează Associated Press.
Piese din coada avionului, găsite și la peste șase kilometri de locul prăbușirii
Anchetatorii au identificat trei fragmente din profundorul stâng, o componentă a cozii care controlează înclinarea avionului în sus și în jos, la distanțe cuprinse între aproximativ doi și 6,1 kilometri de craterul produs la impact.
Totuși, Tom Chapman, membru al NTSB, a precizat că descoperirea nu indică neapărat o defecțiune care să provoace prăbușirea, deoarece aeronava ar fi putut deveni imposibil de redresat chiar dacă profundorul rămânea intact, la vitezele extreme atinse în timpul căderii.
La rândul său, Jeff Guzzetti - expert în siguranță aviatică - consideră că desprinderea componentelor ar putea reprezenta efectul coborârii violente, iar distanța la care au fost găsite sugerează că acestea s-ar fi rupt relativ aproape de sol.
În schimb, John Goglia - un fost investigator NTSB - a înaintat ipoteza potrivit căreia o încercare bruscă de redresare ar fi putut suprasolicita structura cozii.
Cu toate acestea, deocamdată, niciuna dintre toate aceste explicații nu reprezintă o concluzie oficială a anchetei.
Este analizat și rolul condițiilor meteo în pierderea controlului asupra avionului
De asemenea, NTSB analizează și rolul condițiilor meteo în pierderea controlului asupra avionului, după ce copilotul a raportat turbulențe care provocau variații de altitudine de peste 200 de metri, precum și acumulări de gheață pe aeronavă.
Avionul zbura la aproximativ 10.700 de metri, atunci când echipajul a solicitat permisiunea să urce la 11.300 de metri, pentru a evita vremea nefavorabilă, dar la scurt timp după aprobarea acestei manevre, aeronava a început să coboare într-un mod necontrolat.
Conform documentelor de întreținere a aeronavei, la bord ar fi trebuit să se afle un înregistrator vocal, dar anchetatorii nu au confirmat existența dispozitivului. Mai mult, ploile abundente din ultima perioadă îngreunează recuperarea resturilor, după ce craterul rezultat în urma prăbușirii avionului s-a umplut cu apă, iar unele componente ar putea fi încă scufundate.
Ancheta ar putea dura un an sau chiar mai mult
În zilele următoare, NTSB va analiza piesele recuperate, înregistrările radio, datele meteorologice și istoricul întreținerii aeronavei, vor fi audiați și reprezentanții companiei care opera zborul, urmând apoi să publice un raport preliminar în aproximativ o lună.
Dar documentul va prezenta doar împrejurările accidentului, fără să stabilească o cauză definitivă, în timp ce raportul final, care va include concluziile privind prăbușirea și eventualele recomandări de siguranță, ar putea fi finalizat chiar și după 12 sau 18 luni.
Cine se afla la bordul avionului
La bordul avionului, care plecase din Austin, Texas, cu destinația Bahamas, se aflau nouă persoane, șapte pasageri și doi membri ai echipajului. Potrivit Fox News, pasageri erau Adam Robinson, un antreprenor din domeniul tehnologiei, în vârstă de 45 de ani, alături soția sa, cele două fetițe ale lor și dădaca acestora, dar și doi prieteni de familie.