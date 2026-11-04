Apar detalii șocante despre avionul prăbușit în Florida. Cele nouă persoane de la bord nu au avut nicio șansă

Publicat 4 nov. 2026, 15:26 Actualizat 4 nov. 2026, 15:51

Anchetatorii americani din cadrul National Transportation Safety Board/Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au anunțat că au recuperat fragmente din sistemul de control al avionului privat Learjet60, prăbușit duminică, 1 noiembrie, în Florida. În urma accidentului aviatic, toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

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