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Trump recunoaște că războiul din Iran a contribuit la înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA

Donald Trump

Donald Trump

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 08:24

Președintele american Donald Trump a recunoscut că războiul din Iran a contribuit la înfrângerile suferite de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, 3 noiembrie. Liderul de la Casa Albă consideră însă că americanii au înțeles importanța deciziilor sale în privința Iranului și susține că este pregătit să colaboreze cu democrații, chiar dacă aceștia vor încerca să promoveze legi cu care nu este de acord.

Trump recunoaște că războiul din Iran i-a afectat pe republicani

Într-un interviu acordat postului Fox News, Donald Trump a vorbit despre rezultatele alegerilor din SUA și a admis că războiul din Iran a reprezentat o povară pentru candidații Partidului Republican. Președintele american a susținut însă că, în ciuda efectelor pe care conflictul le-a avut asupra votului, alegătorii au înțeles motivele pentru care a luat deciziile respective.

Cred că Iranul a avut o influenţă, dar, în acelaşi timp, oamenii au înţeles importanţa a ceea ce am făcut în privinţa Iranului.

a declarat Donald Trump.

Donald Trump amenință că va bloca legile propuse de democrați

Președintele american a vorbit și despre relația pe care o va avea cu democrații după alegeri. Trump a spus că se așteaptă ca aceștia să îi trimită proiecte de lege pe care le consideră absurde și a avertizat că nu va ezita să își folosească dreptul de veto pentru a le bloca. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă crede că, după câteva luni în care proiectele lor vor fi respinse, democrații vor fi nevoiți să caute o cale de înțelegere.

Iar după câteva luni de veto-uri, vor suna şi vor întreba: 'Cum putem duce lucrurile astea la bun sfârşit?'. Şi vom lucra împreună.

a mai transmis președintele SUA.

Reacție din Iran după înfrângerea republicanilor

Rezultatele alegerilor americane au provocat reacții și în Iran. Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Iranului în discuțiile cu Statele Unite, a declarat miercuri că votul americanilor reprezintă un mesaj împotriva războiului. Acesta consideră că înfrângerea republicanilor arată nemulțumirea alegătorilor față de conflict, dar și față de problemele legate de costul vieții.

Fie din conştiinţă, fie din cauza costului vieţii, americanii au spus NU RĂZBOIULUI şi susţinem acest mesaj.

a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul șef al Iranului.
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