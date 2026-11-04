Trump recunoaște că războiul din Iran a contribuit la înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 08:24

Președintele american Donald Trump a recunoscut că războiul din Iran a contribuit la înfrângerile suferite de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, 3 noiembrie. Liderul de la Casa Albă consideră însă că americanii au înțeles importanța deciziilor sale în privința Iranului și susține că este pregătit să colaboreze cu democrații, chiar dacă aceștia vor încerca să promoveze legi cu care nu este de acord.

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