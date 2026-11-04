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Cătălin Harnagea (șef SIE): „Vom vedea un Donald Trump singur pe teren. Va deveni Mr. Veto”

Cătălin Harnagea, fost șef SIE

Cătălin Harnagea, fost șef SIE

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 nov. 2026, 07:42
Actualizat4 nov. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS

Rezultatele alegerilor din SUA redesenează harta politică de la Washington și slăbesc influența republicanilor în Congres. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul director al SIE, Cătălin Harnagea, și-a exprimat opinia că Donald Trump va încerca să își impună agenda prin dreptul de veto și avertizează că America intră într-o perioadă de schimbări politice.

Cătălin Harnagea: „Donald Trump va deveni Mr. Veto”

Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Cătălin Harnagea, consideră că Donald Trump își va continua proiectele politice chiar dacă nu va beneficia de sprijinul majorității din Congres.

Donald Trump va continua chiar fără sprijinul majorității Congresului.

Are la dispoziție acel veto pe care președintele american îl poate folosi și care poate bloca absolut orice inițiativă. Și cred că va face acest lucru. El se va numi «Mr. Veto»”.

a declarat Cătălin Harnagea, fost director SIE.

Potrivit acestuia, noua configurație politică îi oferă lui Trump mai multă libertate de acțiune, inclusiv față de propriul partid.

Este practic un jucător peste Partidul Republican, peste politica de partid.

Dacă până acum a ținut cont de anumite criterii politice, având în vedere alegerile, în următorii doi ani probabil că vom vedea un Donald Trump singur pe teren, fără sprijin politic din partea partidului care totuși l-a susținut.

a afirmat fostul șef al SIE.

O schimbare istorică în America

Harnagea a subliniat că rezultatele scrutinului indică o schimbare de atitudine în rândul alegătorilor americani, inclusiv în state considerate de decenii fiefuri republicane.

„Astăzi s-a produs o schimbare istorică. Kansas, pentru prima oară în 90 de ani, a dat un senator democrat. Vorbim despre un stat care votează în proporție de 84-85% cu republicanii de zeci de ani. Și totuși astăzi a câștigat un senator democrat. După 90 de ani”, a explicat acesta.

Lucrurile trebuie văzute și prin prisma unei schimbări de atitudine a publicului american și a simpatizanților politici, de care vor trebui să țină seama și republicanii, și democrații în următorii doi ani.

Chiar dacă președintele Trump probabil că va juca pe mâna lui, nu se știe cât va mai juca pe mâna republicanilor.

a mai spus Harnagea.

Trump, liber să își urmărească agenda politică

Analistul consideră că președintele american va încerca să folosească următorii ani pentru a impune proiectele pe care nu a reușit să le ducă la capăt până acum.

Rezultatele alegerilor arată un electorat american mult mai volatil decât în trecut și confirmă că inclusiv state considerate de neclintit pentru republicani pot deveni câmpuri de luptă politică în anii care urmează.

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