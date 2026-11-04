Cătălin Harnagea (șef SIE): „Vom vedea un Donald Trump singur pe teren. Va deveni Mr. Veto”

Publicat 4 nov. 2026, 07:42 Actualizat 4 nov. 2026, 07:46 Sursă Realitatea PLUS

Rezultatele alegerilor din SUA redesenează harta politică de la Washington și slăbesc influența republicanilor în Congres. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul director al SIE, Cătălin Harnagea, și-a exprimat opinia că Donald Trump va încerca să își impună agenda prin dreptul de veto și avertizează că America intră într-o perioadă de schimbări politice.

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