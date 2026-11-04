Sorin Roșca Stănescu: „Trump își face singur rău. Războiul cu presa îl costă scump”

Donald Trump își face singur rău prin atacurile repetate la adresa presei, chiar dacă ar avea motive să fie nemulțumit de modul în care unele televiziuni au prezentat alegerile din Statele Unite. Este avertismentul lansat de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS. Acesta a analizat reacția președintelui american după rezultatele nefavorabile republicanilor și a explicat de ce războiul cu presa ar putea să îl coste politic.
Sorin Roșca Stănescu, despre atacurile lui Trump la Fox News: „Pierde foarte mult”
Invitat în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, Sorin Roșca Stănescu a vorbit despre reacția lui Donald Trump, care a atacat Fox News chiar în noaptea alegerilor. Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care televiziunea, considerată apropiată republicanilor, a prezentat scrutinul și a criticat inclusiv sondajele realizate de postul de televiziune.
Întrebat de Ana Maria Păcuraru ce spune această reacție despre relația lui Trump cu presa, jurnalistul a explicat că nemulțumirile președintelui ar putea avea o justificare, însă consideră că acesta greșește atunci când transformă disputa într-un conflict deschis cu instituțiile media.
În opinia acestuia, Donald Trump riscă să își afecteze propria imagine prin atacurile la adresa jurnaliștilor, inclusiv a celor care lucrează pentru instituții media care i-au oferit de-a lungul timpului o expunere importantă. Sorin Roșca Stănescu consideră că asemenea confruntări nu sunt recomandate niciunui politician, cu atât mai puțin unui președinte care are nevoie să își transmită mesajele către un public cât mai larg.
Acuzații privind sondajele electorale din SUA. Ce spune Sorin Roșca Stănescu despre manipulările din presă
Jurnalistul a vorbit și despre sondajele de opinie publicate înaintea alegerilor americane, susținând că unele dintre acestea ar fi fost realizate pentru a influența percepția alegătorilor. Sorin Roșca Stănescu a afirmat că două mari companii de sondare ar fi furnizat date care nu reflectau realitatea și că informațiile ar fi fost ulterior preluate de instituții de presă. Aceste acuzații reprezintă opinia jurnalistului și nu au fost însoțite de dovezi concrete în intervenția sa.
Chiar dacă susține că Trump ar avea motive să fie nemulțumit, Sorin Roșca Stănescu consideră că atacurile împotriva presei nu reprezintă soluția. În opinia sa, președintele american ar avea mai mult de câștigat dacă ar evita confruntările directe cu jurnaliștii și televiziunile, în loc să transforme nemulțumirile legate de sondaje și de prezentarea rezultatelor electorale într-un nou război public.
Sorin Roșca Stănescu spune că anticipase rezultatul alegerilor din SUA
În cadrul aceleiași intervenții la Realitatea PLUS, Sorin Roșca Stănescu a recunoscut că rezultatele alegerilor americane nu sunt cele pe care și le-ar fi dorit. Jurnalistul, care se declară un om de dreapta, a explicat însă că înfrângerile suferite de republicani nu l-au surprins, deoarece anticipase acest deznodământ înainte de scrutin.
Analiza sa vine în contextul în care alegerile de la jumătatea mandatului din SUA au adus victorii importante pentru democrați, punând sub presiune administrația Trump. Scrutinul reprezintă un test major pentru președintele american, iar pierderea controlului asupra Congresului ar putea complica adoptarea proiectelor sale în următorii doi ani.