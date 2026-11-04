Sorin Roșca Stănescu: „Trump își face singur rău. Războiul cu presa îl costă scump”

Publicat 4 nov. 2026, 07:19 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump își face singur rău prin atacurile repetate la adresa presei, chiar dacă ar avea motive să fie nemulțumit de modul în care unele televiziuni au prezentat alegerile din Statele Unite. Este avertismentul lansat de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS. Acesta a analizat reacția președintelui american după rezultatele nefavorabile republicanilor și a explicat de ce războiul cu presa ar putea să îl coste politic.

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