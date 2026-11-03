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Alegeri decisive în SUA. Ana Maria Păcuraru: ”Donald Trump, în fața unui test politic major”

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” și corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, a explicat marți, în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, care sunt principalele mize ale scrutinului și cum ar putea arăta America după vot. Deși Donald Trump nu candidează, rezultatul alegerilor va fi interpretat și ca un test al sprijinului de care se bucură președintele american, în condițiile în care republicanii încearcă să își păstreze majoritatea în Congres.

Ana Maria Păcuraru: ”Votul americanilor va fi citit ca un verdict asupra lui Trump”

Astăzi americanii nu îl votează pe Donald Trump, dar votul lor va fi citit ca un verdict asupra lui. Sunt în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator. Miza reală este dacă președintele își păstrează controlul asupra congresului pentru ultimii doi ani de mandat. Republicanii au în cameră o majoritate la limită de 218 locuri la 214, iar în Senat au 53 de locuri din 100. Pentru că la egalitate decide vicepreședintele, democraților le trebuie un câștig net de patru senatori ca să preia Senatul.

a declarat Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru: ”Tema numărul unu pentru alegători este costul vieții”

Corespondentul Realitatea Plus a subliniat că democrații au un avantaj în sondaje, iar costul vieții rămâne principala preocupare a alegătorilor, , o temă pe care Donald Trump și-a concentrat mesajele din ultimele zile de campanie.

Sondajele de final le dau avantaj democraților cu aproape nouă puncte în preferința generică pentru congres. Tema numărul unu pentru alegători este costul vieții. Exact pe acest teren ales Trump să dea ultima bătălie. Aseară, cu câteva ore înainte de ultimul său interviu la Fox News dinaintea votului, Președintele a vorbit despre epoca de aur a Americii. A invocat 25.000 de miliarde de dolari în creștere și avuție create, spune el de la alegerea sa. Și le-a enumerat alegătorilor câștigurile concrete pe care le revendică. Fără taxe pe bacșișuri, fără taxe pe orele suplimentare și fără impozit pe pensiile vârstnicilor

a mai spus Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru: ”Peste 53 de milioane de americani au votat deja anticipat”

Totodată, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” a evidențiat importanța mobilizării la vot, în condițiile în care peste 53 de milioane de americani au votat deja anticipat.

Pariul Casei Albe este clar că americanii își vor judeca portofelul după reducerile de taxe și nu după prețurile de la raft. Pariul se joacă și pe mobilizare, președintele le-a cerut alegătorilor să îi copleșească pe adversari prin prezență, iar peste 53 de milioane de americani au votat deja anticipat

a conchis jurnalista Realitatea PLUS.
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