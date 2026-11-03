Alegeri decisive în SUA. Ana Maria Păcuraru: ”Donald Trump, în fața unui test politic major”

Publicat 3 nov. 2026, 08:46 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” și corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, a explicat marți, în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, care sunt principalele mize ale scrutinului și cum ar putea arăta America după vot. Deși Donald Trump nu candidează, rezultatul alegerilor va fi interpretat și ca un test al sprijinului de care se bucură președintele american, în condițiile în care republicanii încearcă să își păstreze majoritatea în Congres.

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