Tânăra care a devenit pilot la 17 ani a murit în tragedia aviatică din Florida. Toți cei 9 de la bord au pierit FOTO

Copilotul avionului care s-a prăbușit în Florida, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord, era o tânără de doar 20 de ani, considerată una dintre cele mai promițătoare pilote din noua generație din Statele Unite. Nathalia Gadelha Filgueiras devenise cunoscută după ce a obținut licența de pilot privat la doar 17 ani, înainte de a avea permis de conducere, iar marele ei vis era să ajungă pilot de linie. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
Nathalia Gadelha Filgueiras a fost identificată drept copilotul avionului Learjet 60 care s-a prăbușit duminică într-o zonă rezidențială din Palm Beach County, Florida. Informația a fost confirmată de mama și tatăl ei vitreg pentru New York Post, fiind preluată de Fox News și publicații specializate în aviație, anunță Fox News.
Pilot la 17 ani. Nathalia visa sî devină pilot de cursă lungă
Tânăra a devenit cunoscută în 2023, când a obținut licența de pilot privat la numai 17 ani, în timp ce era încă elevă.
Nathalia Gadelha (2024, Threads/itsnatfilg)
„Mă laud, pentru că oamenii îmi spun: «Nu poți să conduci», iar eu le răspund: «Da, dar pot să zbor»”, declara ea atunci pentru un post TV local.
Pasiunea pentru aviație a început în 2020, iar Nathalia a acumulat 88 de ore de zbor înainte de a obține licența de pilot privat. Ulterior, a absolvit școala de zbor American Flyers și visa să devină pilot de companie aeriană comercială. În postările sale de pe rețelele sociale, tânăra își prezenta cu mândrie certificările obținute și experiența acumulată în cockpit.
Avionul s-a prăbușit în flăcări. Toate cele nouă persoane de la bord au murit
Learjetul 60 decolase de pe aeroportul Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta către North Eleuthera, în Bahamas. Aeronava s-a prăbușit în apropierea localității Cresthaven din Florida, la aproximativ nouă mile de reședința Mar-a-Lago.