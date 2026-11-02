Tânăra care a devenit pilot la 17 ani a murit în tragedia aviatică din Florida. Toți cei 9 de la bord au pierit FOTO

Publicat 2 nov. 2026, 19:47 Actualizat 2 nov. 2026, 19:48

Copilotul avionului care s-a prăbușit în Florida, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord, era o tânără de doar 20 de ani, considerată una dintre cele mai promițătoare pilote din noua generație din Statele Unite. Nathalia Gadelha Filgueiras devenise cunoscută după ce a obținut licența de pilot privat la doar 17 ani, înainte de a avea permis de conducere, iar marele ei vis era să ajungă pilot de linie. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

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