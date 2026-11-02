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Reacția Regelui Charles, după ce Camilla l-a lăsat în ploaie, în Antigua: momentul a devenit viral VIDEO

Regele Charles/ Captură video / X The Telegraph

Regele Charles/ Captură video / X The Telegraph

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Scris deDana Bărăgan
Publicat2 nov. 2026, 14:48
Actualizat2 nov. 2026, 14:50

Regele Charles al III-lea a fost surprins duminică, 1 noiembrie, într-un moment mai puțin obișnuit în timpul vizitei sale în insula Antigua - parte a arhipelagului Antilele Mici, situat în Marea Caraibelor - după ce o ploaie tropicală puternică l-a prins fără umbrelă. În timp ce monarhul britanic încerca să atragă atenția celor din jur pentru a primi ajutor, soția sa, regina Camilla, s-a îndepărtat protejată de singura umbrelă disponibilă. Imaginile cu regele ud leoarcă au devenit subiect de discuție, în timpul turneului regal din Caraibe.

Turneul cuplului regal în Caraibe a fost dominat de dezbaterile privind rolul Marii Britanii în comerțul cu sclavi. Duminică, 2 noiembrie, însă, atenția publică s-a îndreptat asupra unui alt moment: regele Charles, surprins în mijlocul unei ploi torențiale, în Antigua, relatează Reuters.

În timp ce precipitațiile se intensificau, monarhul în vârstă de 77 (n. 14 noiembrie 1948) de ani a fost văzut ridicând mâinile și întorcându-se pentru a atrage atenția cuiva care l-ar fi putut ajuta. În tot acest timp, regina Camilla era protejată de ploaie, după ce s-a îndepărtat cu singura umbrelă disponibilă.

Localnicii care participau la parada organizată cu ocazia Zilei Independenței din Antigua și Barbuda au continuat să participe la eveniment, în ciuda ploii puternice.

În cele din urmă, regele Charles a primit și el o umbrelă. Ulterior, el a făcut o glumă ironică pe seama întâmplării în discuția cu premierul Gaston Browne.

Cred că o să-mi crească mușchi pe costum!

a declarat regele.

Regele Charles, din nou protagonistul unui moment viral

Potrivit Reuters, nu este prima ocazie în care reacțiile nervoase ale monarhului britanic sunt surprinse în public. Regele Charles a mai fost protagonistul unui episod devenit viral pe rețelele sociale, la scurt timp după ce a urcat pe tron, în 2022.

În timpul unui eveniment organizat în Irlanda de Nord, un stilou a început să piardă cerneală și i-a pătat mâna. Vizibil iritat, Charles a reacționat:

O, Doamne, urăsc asta! Nu suport chestia asta... de fiecare dată, nenorocitul ăsta de stilou!

a declarat atunci Charles.

Ulterior, monarhul a făcut haz de necaz pe seama incidentului. La un eveniment ulterior, acesta a glumit din nou în legătură cu instrumentul de scris:

Discurs în fața liderilor Commonwealth. Ce subiect va aborda

Regele Charles urmează să susțină marți, 3 noiembrie, un discurs în fața liderilor Commonwealth, mai scrie Reuters.

De la urcarea pe tron, monarhul britanic și-a exprimat regretul pentru suferințele provocate de sclavie. Cu toate acestea, nu a făcut pasul către o scuză oficială, o poziție pe care Marea Britanie a evitat-o de-a lungul timpului.

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