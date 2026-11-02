Reacția Regelui Charles, după ce Camilla l-a lăsat în ploaie, în Antigua: momentul a devenit viral VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 14:48 Actualizat 2 nov. 2026, 14:50

Regele Charles al III-lea a fost surprins duminică, 1 noiembrie, într-un moment mai puțin obișnuit în timpul vizitei sale în insula Antigua - parte a arhipelagului Antilele Mici, situat în Marea Caraibelor - după ce o ploaie tropicală puternică l-a prins fără umbrelă. În timp ce monarhul britanic încerca să atragă atenția celor din jur pentru a primi ajutor, soția sa, regina Camilla, s-a îndepărtat protejată de singura umbrelă disponibilă. Imaginile cu regele ud leoarcă au devenit subiect de discuție, în timpul turneului regal din Caraibe.

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