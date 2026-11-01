Peste 5.000 de morți în epidemia de Ebola din Congo. Virusul s-a extins în patru țări africane
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Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo a provocat peste 5.000 de decese, iar numărul persoanelor infectate a trecut de 10.000. În Nigeria, două cazuri suspecte au fost infirmate duminică, dar autoritățile continuă supravegherea.
Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo a depășit pragul de 5.000 de decese, potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Sănătății din această țară. Bilanțul a ajuns la 5.026 de morți dintr-un total de 10.351 de persoane infectate, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de aproape 50%, scrie Reuters. Focarul, provocat de virusul Bundibugyo, este cel mai grav înregistrat vreodată în Congo și al doilea ca amploare din istoria epidemiilor de Ebola.
Ebola a provocat peste 5.000 de decese în Congo. Opt provincii sunt afectate
Potrivit agenției Associated Press, datele Ministerului Sănătății din Republica Democratică Congo arată că 5.026 de persoane au murit, iar alte 10.351 au fost infectate. Epidemia a fost declarată la jumătatea lunii mai, iar autoritățile nu au reușit până acum să oprească răspândirea virusului.
Reuters a relatat vineri, 30 octombrie, că bilanțul deceselor depășise deja 5.000, pe baza datelor guvernamentale. De la declararea focarului, virusul a infectat peste 10.000 de oameni, iar opt dintre cele 26 de provincii ale țării au fost afectate.
Situația este agravată de faptul că numeroase persoane au murit în comunități, fără să ajungă la centrele specializate de tratament. Organizația Mondială a Sănătății atrăgea atenția, într-o raportare din 23 octombrie, că o mare parte dintre decese au fost înregistrate în afara unităților medicale. Din cele 482 de decese raportate în Congo de la actualizarea precedentă, 307 s-au produs în comunități, iar 175 în centrele de tratament.
Virusul Bundibugyo nu are vaccin sau tratament aprobat
Focarul actual este provocat de o tulpină rară a virusului Ebola, denumită Bundibugyo. Pentru această variantă nu există, în prezent, vaccinuri sau tratamente aprobate care să o combată.
Răspândirea bolii a fost favorizată de depistarea tardivă a cazurilor, conflictele din regiune și presiunea asupra serviciilor medicale. Infrastructura sanitară limitată, accesul dificil la spitale și laboratoare, precum și lipsa unor materiale necesare prevenirii infecțiilor îngreunează intervenția echipelor medicale.
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au semnalat și problemele de securitate provocate de conflictele din zonele afectate, dar și violențele îndreptate împotriva personalului medical. De asemenea, lipsa încrederii în autorități și dezinformarea complică transmiterea mesajelor de prevenție către populație.
Ebola s-a extins în patru țări africane. Nigeria a infirmat două cazuri suspecte
Răspândirea virusului nu se mai limitează la Republica Democratică Congo. Uganda și Kenya au raportat, de asemenea, cazuri, iar Nigeria a confirmat recent o infectare, extinzând aria geografică a epidemiei până în Africa de Vest. Organizația Mondială a Sănătății a menționat în raportarea din 23 octombrie că focarul a afectat cinci țări în total, dacă este inclusă și Franța, unde a fost identificat un caz asociat epidemiei.
O informație importantă a apărut chiar duminică, 1 noiembrie. Autoritățile sanitare din Nigeria au anunțat că două persoane suspectate de infectare cu Ebola, depistate în nord-estul țării, au fost testate negativ după două runde de analize. Cele două persoane fuseseră izolate, iar autoritățile identificaseră și monitorizaseră contactele acestora în perioada verificărilor.
Nigeria a confirmat săptămâna trecută primul caz de Ebola din ultimii peste zece ani. Este vorba despre o femeie elvețiană care călătorise din Uganda la Abuja. Pacienta și soțul său au fost evacuați în Elveția luni, 26 octombrie. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile nigeriene și citate de Reuters, aceasta rămâne singura infectare confirmată în țară.
Epidemia actuală este a doua ca amploare din istoria Ebola
Focarul din Congo a devenit deja al doilea cel mai mare din istoria epidemiilor de Ebola, după cel din Africa de Vest, desfășurat între 2014 și 2016. Atunci, peste 28.600 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 11.000 au murit în Guineea, Liberia și Sierra Leone.
Potrivit CDC, epidemia actuală se răspândește considerabil mai rapid decât focarele anterioare. Organizația a consemnat că virusul a depășit pragul de 1.000 de cazuri confirmate în Congo în numai 40 de zile de la activarea intervenției, în timp ce epidemia din 2018 din aceeași țară a avut nevoie de aproximativ 235 de zile pentru a ajunge la acest nivel.
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