Peste 5.000 de morți în epidemia de Ebola din Congo. Virusul s-a extins în patru țări africane

Publicat 1 nov. 2026, 22:38 Actualizat 1 nov. 2026, 22:39

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo a provocat peste 5.000 de decese, iar numărul persoanelor infectate a trecut de 10.000. În Nigeria, două cazuri suspecte au fost infirmate duminică, dar autoritățile continuă supravegherea.

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