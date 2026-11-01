Putin ar răspunde dacă Zelenski l-ar suna. Mesajul transmis de Kremlin și invitația lansată liderului ucrainean
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Vladimir Putin ar răspunde la telefon dacă Volodimir Zelenski l-ar contacta, potrivit consilierului Iuri Ușakov. Kremlinul îl invită pe liderul ucrainean la Moscova.
Vladimir Putin ar fi dispus să răspundă dacă ar primi un telefon din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația îi aparține consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov și a fost făcută într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la postul rus Vesti, duminică, 1 noiembrie și preluat de TASS.
Întrebat direct dacă liderul de la Kremlin ar accepta un apel telefonic din partea omologului său ucrainean, Ușakov a răspuns:
„Cred că ar răspunde, desigur. Putin nu a refuzat niciodată să discute”.
Declarația a fost preluată de mai multe publicații ruse, între care Kommersant și RBC, care au relatat că oficialul a vorbit despre disponibilitatea lui Putin de a purta o discuție telefonică cu Zelenski.
Kremlinul îl invită pe Zelenski la Moscova pentru discuții directe
În același interviu, Iuri Ușakov a transmis că liderul ucrainean poate veni în capitala Rusiei dacă dorește să poarte negocieri față în față cu Vladimir Putin.
„El transmite semnale prin diverse surse. Dacă dorește cu adevărat să negocieze, este liber să vină la Moscova”, a declarat consilierul Kremlinului.
Invitația vine într-un moment în care au fost reluate discuțiile despre o posibilă întâlnire între cei doi președinți. Potrivit agenției ruse TASS, Ușakov a confirmat că Moscova și Washingtonul au început să stabilească data următoarei runde de negocieri trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, care ar urma să aibă loc în noiembrie, la Abu Dhabi.
De asemenea, oficialul rus a precizat că primele runde ale acestor negocieri ar trebui să se desfășoare în formatul SUA-Rusia-Ucraina, fără participarea inițială a reprezentanților europeni.
Kievul insistă asupra unei întâlniri directe între cei doi lideri
Declarațiile lui Ușakov au venit după ce ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că Volodimir Zelenski este pregătit să se întâlnească direct cu Vladimir Putin. Potrivit unui interviu acordat publicației finlandeze Helsingin Sanomat și relatat de Kyiv Post la 30 octombrie, președintele ucrainean ar fi dispus să abordeze inclusiv cele mai dificile subiecte ale negocierilor, în special problema teritorială.
„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea”, a declarat Andrii Sîbiha.
Ministrul a explicat că o întrevedere la nivelul celor doi șefi de stat ar putea schimba cursul negocierilor și ar permite abordarea unor chestiuni care nu pot fi soluționate doar prin discuții tehnice între delegații.
„Probabil că doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate da un nou sens negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe și delicate chestiuni, în special problema teritorială.”
Sîbiha a precizat că reprezentanții celor două țări pot discuta la nivel tehnic despre măsuri de consolidare a încrederii, schimburi de prizonieri și protejarea civililor. În schimb, deciziile politice majore privind suveranitatea Ucrainei și granițele țării ar necesita implicarea directă a președinților.
Kievul nu acceptă ca întâlnirea să aibă loc la Moscova
Deși Ucraina își exprimă disponibilitatea pentru o discuție directă între Zelenski și Putin, există o diferență importantă în privința locului în care ar urma să se desfășoare întrevederea.
Potrivit Kyiv Post, Andrii Sîbiha a transmis că pentru Kiev locul întâlnirii nu este esențial, cu condiția ca aceasta să nu aibă loc la Moscova sau în Belarus. Ministrul ucrainean a respins invitația lansată de partea rusă pentru ca Zelenski să vină în capitala Rusiei, considerând-o neserioasă.
În același timp, discuțiile diplomatice continuă prin intermediul unor canale indirecte. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au discutat telefonic cu Vladimir Putin, iar potrivit declarațiilor lui Sîbiha, demersul a fost coordonat cu Kievul. Cei doi lideri nordici au transmis mesajul Ucrainei privind necesitatea unui armistițiu și organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski.
Astfel, declarația consilierului Kremlinului privind disponibilitatea lui Putin de a răspunde unui eventual telefon din partea lui Zelenski nu înseamnă că a fost stabilită o convorbire sau o întâlnire între cei doi. Cele două părți își exprimă disponibilitatea pentru negocieri directe, însă rămân diferențe importante privind formatul și locul discuțiilor.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News