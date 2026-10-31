„O să ne întoarcem!” Anunțul făcut de Orban și Vucic după ce au pierdut puterea. Întâlnire de Halloween în Serbia

După ce au pierdut alegerile, Viktor Orban și Aleksandar Vucic s-au întâlnit în apropiere de Belgrad, în casa tatălui liderului sârb. Cei doi și-au reafirmat prietenia și au transmis că nu renunță la planurile lor politice.
Viktor Orban și Aleksandar Vucic au apărut împreună de Halloween, la o întâlnire organizată în apropiere de Belgrad, după ce ambii au pierdut recent alegerile. Fostul premier ungar a fost primit de fostul președinte sârb în casa tatălui acestuia, iar discuția s-a transformat într-o reafirmare publică a relației apropiate dintre cei doi.
Mesajul transmis la finalul întâlnirii a fost scurt și direct: „O să ne întoarcem!”. Replica îi aparține lui Vucic, după ce Orban i-a spus că va rămâne de partea sa și că își dorește ca relațiile dintre Serbia și Ungaria să continue să se dezvolte.
Viktor Orban, primit în casa tatălui lui Aleksandar Vucic
Liderul sârb l-a întâmpinat pe fostul premier ungar cu declarații de prietenie, numindu-l „marele meu prieten” și „fratele meu”. Vucic a recunoscut că amândoi au pierdut recent alegerile, dar a subliniat că înfrângerile nu le-au afectat demnitatea, mândria sau convingerile.
„Sunt foarte bucuros să îl găzduiesc pe Viktor Orban, marele meu prieten, fratele meu. Vom petrece timp împreună aici, în casa tatălui meu, lângă Belgrad. Da, amândoi am pierdut recent alegerile, dar nu ne-am pierdut demnitatea, mândria și credința. Bine ai venit!”, i-a spus Vucic lui Orban.
Orban îi promite lui Vucic că îi va fi alături
Viktor Orban i-a mulțumit pentru invitație și a vorbit despre legătura personală dintre cei doi, pe care a descris-o drept una consolidată în momentele dificile. Fostul premier ungar a afirmat că prietenii adevărați devin mai apropiați atunci când trec prin perioade complicate și i-a transmis liderului sârb că se va putea baza în continuare pe sprijinul său.
Orban a amintit și de relațiile dintre cele două țări, susținând că apropierea dintre Serbia și Ungaria, precum și dintre sârbi și maghiari, reprezintă o realizare importantă la care rămâne dedicat.
„Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu aici. Prietenii rămân întotdeauna prieteni. Prietenii adevărați devin și mai apropiați în momentele dificile. Și poți fi sigur, Alexander, că eu voi fi întotdeauna de partea ta.
În plus, știi că între noi doi a fost mai mult decât o simplă prietenie. A fost o mare realizare să îmbunătățim relațiile, să construim chiar o legătură frățească între Serbia și sârbi, pe de o parte, și Ungaria și maghiari, pe de altă parte. Rămân dedicat acestui obiectiv. Sper ca sârbii și Serbia să aibă succes în viitor și îți doresc toate cele bune ție, familiei tale și națiunii tale. Dumnezeu să te binecuvânteze!”
„O să ne întoarcem!”, replica lui Vucic
La finalul schimbului de mesaje, Aleksandar Vucic i-a răspuns lui Orban printr-o declarație scurtă, care a atras atenția: „Mulțumesc. O să ne întoarcem!”.
Cei doi nu au detaliat ce înseamnă această revenire și nici nu au prezentat un calendar sau un plan concret. Întâlnirea a fost însă un prilej pentru reafirmarea relației lor politice și personale, dar și a angajamentului de a susține în continuare apropierea dintre Serbia și Ungaria.