„O să ne întoarcem!” Anunțul făcut de Orban și Vucic după ce au pierdut puterea. Întâlnire de Halloween în Serbia

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 21:26

După ce au pierdut alegerile, Viktor Orban și Aleksandar Vucic s-au întâlnit în apropiere de Belgrad, în casa tatălui liderului sârb. Cei doi și-au reafirmat prietenia și au transmis că nu renunță la planurile lor politice.

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