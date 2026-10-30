Tragedie în spital! Un bebeluș de numai patru luni a murit după ce o asistentă i-ar fi administrat laptele direct în venă

Publicat 30 oct. 2026, 23:53 Actualizat 30 oct. 2026, 23:55

Caz cutremurător într-un spital din nord-estul Braziliei, unde un bebeluș în vârstă de doar patru luni și-a pierdut viața în urma unei presupuse erori medicale. Copilul ar fi primit laptele direct în sistemul intravenos, în loc să îi fie administrat prin tubul special destinat alimentației. Poliția a deschis o anchetă pentru omor, iar reprezentanții unității medicale au declanșat o investigație internă.

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