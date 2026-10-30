Tragedie în spital! Un bebeluș de numai patru luni a murit după ce o asistentă i-ar fi administrat laptele direct în venă

Caz cutremurător într-un spital din nord-estul Braziliei, unde un bebeluș în vârstă de doar patru luni și-a pierdut viața în urma unei presupuse erori medicale. Copilul ar fi primit laptele direct în sistemul intravenos, în loc să îi fie administrat prin tubul special destinat alimentației. Poliția a deschis o anchetă pentru omor, iar reprezentanții unității medicale au declanșat o investigație internă.
Bebelușul era internat pentru tratarea unei bronșite, după ce prezentase probleme respiratorii. În spital, acesta primea medicamentele și lichidele necesare printr-un cateter intravenos montat la nivelul gâtului, în timp ce hrana îi era administrată separat, printr-o sondă specială.
Cum s-a produs tragedia. Mătușa copilului a povestit momentele dramatice
Incidentul s-ar fi petrecut în dimineața zilei de 20 octombrie. La acel moment, mătușa bebelușului se afla alături de el în salon, însă a lipsit pentru câteva minute, pentru a merge la baie.
Când s-a întors, femeia a observat că în cameră era frig și l-a acoperit din nou pe copil. La scurt timp, însă, bebelușul a început să plângă și să scoată sunete neobișnuite. Situația s-a agravat rapid, iar pielea micuțului a început să capete o nuanță albăstruie.
Mătușa a povestit că starea copilului s-a deteriorat în doar câteva momente și că a cerut imediat intervenția personalului medical.
„A început să-și piardă cunoștința, iar gura i se făcuse cenușie. Am cerut imediat ajutor. Când am aprins lumina, am observat că perfuzia era conectată greșit”, a relatat femeia, potrivit publicației The Sun.
Medicii au încercat să îl resusciteze pe bebeluș timp de peste o oră, însă eforturile lor nu au avut rezultat.
Potrivit mătușii, atunci când personalul medical a fost întrebat despre cele întâmplate, o asistentă ar fi recunoscut că a făcut o confuzie în momentul conectării tuburilor.
Laptele ar fi fost administrat prin perfuzie, în locul sondei de alimentare
Familia susține că recipientul cu lapte ar fi fost conectat din greșeală la sistemul intravenos, în loc să fie folosită sonda destinată hrănirii copilului.
Mătușa a atras atenția că cele două dispozitive puteau fi diferențiate. Potrivit declarațiilor sale, tubul pentru alimentație era fixat cu bandă adezivă albastră, în timp ce linia intravenoasă era transparentă. De asemenea, acestea erau poziționate pe părți diferite ale corpului bebelușului.
Tatăl copilului cere ca toate persoanele care au avut o responsabilitate în această tragedie să fie trase la răspundere.
„Vreau ca toți cei care au greșit să răspundă pentru faptele lor și să fie pedepsiți. Ceea ce i s-a întâmplat copilului meu nu trebuie să se mai repete niciodată, indiferent despre ce pacient este vorba”, a declarat acesta.
Poliția a deschis o anchetă pentru omor. Asistenta a fost suspendată
Autoritățile braziliene au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cine se face vinovat de moartea bebelușului.
Ancheta vizează posibila administrare greșită a laptelui prin sistemul intravenos, însă împrejurările tragediei urmează să fie clarificate de anchetatori.
Conducerea spitalului a anunțat că angajata implicată a fost suspendată imediat. Totodată, echipa responsabilă de siguranța pacienților a început verificările interne pentru a stabili cum a fost posibilă această eroare.
Deocamdată, cauza oficială a morții copilului nu a fost comunicată. Investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă decesul a fost provocat de presupusa eroare de administrare și cine trebuie să răspundă pentru cele întâmplate.