Crimă descoperită după 5 ani în Buzău. O mamă și-ar fi ucis bebelușul și l-ar fi îngropat pe malul unui râu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 15:10

O femeie de 43 de ani din județul Buzău a fost reținută, fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul nou-născut în urmă cu cinci ani. Cazul a fost descoperit abia acum, după ce o verificare a documentelor de la Maternitatea Buzău a arătat că băiețelul, născut viu și sănătos în vara anului 2021, nu fusese înregistrat la Starea Civilă. Anchetatorii suspectează că mama l-ar fi asfixiat la câteva zile după externare, iar trupul copilului ar fi fost îngropat pe malul râului Buzău. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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