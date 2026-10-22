Crimă descoperită după 5 ani în Buzău. O mamă și-ar fi ucis bebelușul și l-ar fi îngropat pe malul unui râu
Bebeluș
O femeie de 43 de ani din județul Buzău a fost reținută, fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul nou-născut în urmă cu cinci ani. Cazul a fost descoperit abia acum, după ce o verificare a documentelor de la Maternitatea Buzău a arătat că băiețelul, născut viu și sănătos în vara anului 2021, nu fusese înregistrat la Starea Civilă. Anchetatorii suspectează că mama l-ar fi asfixiat la câteva zile după externare, iar trupul copilului ar fi fost îngropat pe malul râului Buzău. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Femeia locuiește în satul Scurtești, comuna Vadu Pașii, și mai are mai mulți copii. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aceasta ar fi din nou însărcinată. Suspecta a fost reținută miercuri, 21 octombrie 2026, și urmează să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Cazul readuce în atenție și situația copiilor aflați în familii vulnerabile, după ce, în luna iunie, autoritățile au dispus măsuri de protecție pentru doi minori din Galați, în urma morții fratelui lor.
Cum a fost descoperită dispariția copilului după cinci ani
Totul a ieșit la iveală în urma unor verificări administrative efectuate de Maternitatea Buzău împreună cu serviciul de Stare Civilă. Cele două instituții compară periodic informațiile despre copiii născuți în unitatea medicală cu datele privind înregistrarea acestora în evidențele oficiale. În cazul băiețelului adus pe lume în vara anului 2021, documentele nu corespundeau, conform Reporterbuzoian.ro.
Registrele maternității arătau că nou-născutul fusese externat împreună cu mama sa. Cu toate acestea, copilul nu apărea în evidențele de Stare Civilă și nu avea atribuit un cod numeric personal. Lipsa acestor informații a ridicat suspiciuni, iar autoritățile au decis să verifice ce se întâmplase cu băiețelul după plecarea din spital.
În urma sesizării, polițiștii au ajuns în satul Scurtești, din comuna Vadu Pașii, unde locuiește mama copilului. Potrivit informațiilor din anchetă relatate de presa locală, femeia ar fi recunoscut că băiețelul a murit la scurt timp după ce fusese adus acasă și că ea i-ar fi provocat moartea. Astfel, o neconcordanță între documentele medicale și evidențele populației a dus la deschiderea unei anchete privind o posibilă crimă comisă în urmă cu aproximativ cinci ani.
Bebelușul ar fi fost asfixiat la câteva zile după externarea din maternitate
Din primele informații, femeia a născut un băiețel sănătos în vara anului 2021, la Maternitatea Buzău. După externare, s-a întors împreună cu copilul în locuința familiei din Scurtești. La aproximativ cinci zile de la revenirea acasă, aceasta l-ar fi asfixiat, folosind o pernă. Ulterior, trupul bebelușului ar fi fost îngropat pe malul râului Buzău. Informațiile apărute până acum diferă în privința persoanei care ar fi făcut acest lucru. Unele relatări locale indică faptul că femeia însăși ar fi ascuns trupul copilului, în timp ce altele arată că soțul acesteia l-ar fi găsit fără viață, după întoarcerea de la serviciu, și l-ar fi îngropat.
Aceste împrejurări trebuie clarificate de anchetatori, deoarece stabilirea exactă a succesiunii evenimentelor este necesară pentru reconstituirea faptelor. Potrivit relatărilor locale, femeia ar fi explicat în timpul verificărilor că nu avea posibilitățile materiale necesare pentru a crește încă un copil. Declarația urmează să fie analizată împreună cu celelalte probe strânse în dosar.
Anchetatorii caută rămășițele copilului pe malul râului Buzău
După obținerea primelor informații, anchetatorii au efectuat cercetări în zona în care ar fi fost îngropat copilul. Potrivit datelor apărute în presa locală, verificările nu au dus, până în prezent, la descoperirea rămășițelor bebelușului. În zona respectivă ar fi fost efectuate lucrări de excavare, ceea ce poate îngreuna identificarea locului indicat.
Lipsa rămășițelor reprezintă o dificultate pentru anchetă, deoarece examinarea medico-legală ar putea oferi informații importante despre cauza și împrejurările decesului. Procurorii trebuie să stabilească ce alte probe pot fi folosite pentru a reconstitui evenimentele din vara anului 2021 și pentru a verifica declarațiile persoanelor implicate. Deocamdată, nu au fost comunicate public toate concluziile cercetărilor și nici rezultatul complet al verificărilor efectuate la locul indicat. Ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților și a eventualelor alte persoane care ar fi avut cunoștință despre cele întâmplate.
Femeia ar fi din nou însărcinată. Ce se știe despre ceilalți copii ai familiei
Suspecta are 43 de ani și mai mulți copii. Informațiile privind numărul exact al acestora diferă în relatările apărute până acum: unele indică cinci copii, în timp ce altele menționează șase. Totodată, potrivit presei locale, femeia ar fi din nou însărcinată, însă această informație nu a fost confirmată oficial. Situația celorlalți minori reprezintă un aspect care poate necesita verificări separate din partea instituțiilor de protecție a copilului. În cazul în care sunt identificate suspiciuni de abuz, neglijare sau alte situații care le-ar putea pune în pericol siguranța, autoritățile competente trebuie să analizeze condițiile în care aceștia trăiesc.
Până în prezent, nu există informații oficiale că ceilalți copii ai femeii ar fi fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău sau că ar fi fost dispuse măsuri speciale de protecție. Femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul anchetei și al eventualului proces penal. Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură preventivă și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
Ce prevede legea pentru declararea nașterii unui copil
Cazul din Buzău ridică întrebări și despre modul în care sunt înregistrate nașterile și despre verificările care trebuie efectuate atunci când un copil nu apare în evidențele populației. În România, nașterea unui copil viu trebuie declarată și înregistrată la Starea Civilă în termen de 30 de zile de la data nașterii. Există însă o regulă specială pentru situațiile în care un copil născut viu moare înainte de împlinirea celor 30 de zile. În acest caz, declararea nașterii trebuie făcută în cel mult 24 de ore de la deces. Obligația de înregistrare există chiar dacă bebelușul a trăit numai câteva zile.
Odată cu întocmirea actului de naștere, copilului cetățean român i se atribuie un cod numeric personal, care este înscris în certificatul de naștere. În cazul din Scurtești, tocmai lipsa acestei înregistrări a determinat verificările care au dus la descoperirea suspiciunilor privind moartea băiețelului. Ancheta trebuie să lămurească și de ce neconcordanța dintre documentele maternității și evidențele de Stare Civilă a fost identificată abia după aproximativ cinci ani.
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