Ce se va întâmpla cu frații copilului de 2 ani găsit mort în Galați. Autoritățile au decis măsuri de protecție pentru minori

Sursă: Realitatea.Net

O tragedie care a șocat întreaga comunitate este anchetată de autoritățile din Galați, după ce un copil în vârstă de doar 2 ani a fost găsit fără viață în locuința familiei. În aceeași casă au fost descoperiți și cei doi frați ai săi, aflați într-o stare gravă, precum și mama copiilor, care a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Polițiștii și reprezentanții instituțiilor de protecție socială încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și ce măsuri trebuie luate pentru siguranța celorlalți doi minori.

Frații copilului decedat vor ajunge în grija statului

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, cei doi copii rămași în viață, cu vârste de 2 și 4 ani, au fost transportați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Galați, unde primesc îngrijiri medicale.

Medicii au constatat că minorii se aflau într-o stare avansată de subnutriție și necesitau tratament de specialitate.

După externare, copiii urmează să fie preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care va analiza situația familiei și va decide măsurile de protecție necesare.

În paralel, autoritățile vor lua legătura cu rudele apropiate pentru a verifica dacă există membri ai familiei extinse care pot prelua îngrijirea minorilor.

Copilul de 2 ani a fost găsit fără viață în locuință

Descoperirea a fost făcută miercuri dimineață, după intervenția polițiștilor la domiciliul familiei.

Din nefericire, pentru băiețelul de 2 ani nu s-a mai putut face nimic, medicii constatând decesul acestuia.

Trupul copilului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde specialiștii urmează să stabilească exact cauza morții în urma necropsiei.

Tatăl copiilor a alertat autoritățile

Primele informații indică faptul că apelul la numărul de urgență 112 ar fi fost făcut de tatăl copiilor, aflat la muncă în străinătate.

Bărbatul ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura cu soția sa, însă fără succes. Îngrijorat de lipsa oricărui răspuns, acesta a cerut ajutorul autorităților.

La sosirea echipajelor, situația descoperită în locuință a fost una dramatică.

Mama copiilor, internată la Psihiatrie

Femeia, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită într-o stare gravă și a fost transportată pentru evaluare și tratament la Spitalul de Psihiatrie din Galați.

Surse apropiate anchetei susțin că aceasta ar suferi de depresie severă. De asemenea, în locuință au fost identificate elemente care indică posibilitatea unor gesturi de autoagresiune, aspecte care urmează să fie analizate de anchetatori.

Starea de sănătate a femeii este monitorizată de medici, iar evaluările de specialitate vor contribui la stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Dosar penal și investigații în desfășurare

Polițiștii din Galați au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica toate aspectele acestui caz extrem de grav.

Anchetatorii așteaptă concluziile medicilor legiști și ale specialiștilor implicați în investigație pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la moartea copilului și situația în care au fost găsiți ceilalți membri ai familiei.