Copil de 2 ani, găsit mort în casă, la Galați. Frații lui sunt în stare extrem de gravă

Sursă: Pro Lider FM

Caz extrem de grav la Galați. Un copil a fost găsit mort în casă, iar doi frați ai săi sunt și ei în stare extrem de gravă, alături de mama lor. Micuții prezintă semne evidente de malnutriție, potrivit presei locale. Atenție, urmează informatii cu un puternic impact emoțional.

Potrivit primelor informații, copilul găsit decedat ar avea urme de violență pe corp. Frații lui au fost găsiți în stare precară de sănătate, anunță Pro Lider FM Galați.

UPDATE: Părinții copiilor ar fi despărțiți, iar minorii erau în grija mamei. Tatăl, care nu este în Galați, și-ar fi sunat un văr și l-ar fi rugat să meargă la locuința fostei sale soții. Bărbatul a ajuns la adresă, a auzit copiii plângând și, fiindcă nu i-a deschis nimeni, a sunat la 112.

Cei doi copii de 2 ani, fată și băiat (decedat) sunt gemeni, ambii diagnosticați cu autism, băiatul cu o formă mai severă. Cel de-al treilea copil, băiat de 5 ani, de asemenea cu autism.

Copiii au fost preluați de echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați, iar la fața locului intervin echipaje de la ISU, SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

Pe rețelele de socializare s-a declanșat o amplă discuție, pornind de la decalațiile unei vecine care a confirmat condițiile atroce în care trăiau micuții.

Știre în curs de actualizare.