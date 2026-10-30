Avertismentul Pentagonului pentru aliații europeni: mai multă prudență în declarațiile despre Rusia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 20:10

Washingtonul cere mai multă reținere în discursul european despre Rusia. Oficialii Pentagonului au solicitat mai multor state membre NATO să-și tempereze declarațiile, considerând că unele mesaje ale liderilor europeni pot afecta securitatea continentului, potrivit unor surse citate de Reuters.

Distribuie articolul