Avertismentul Pentagonului pentru aliații europeni: mai multă prudență în declarațiile despre Rusia
Putin și Trump în timpul întâlnirii din Alaska. Foto/Profimedia
Washingtonul cere mai multă reținere în discursul european despre Rusia. Oficialii Pentagonului au solicitat mai multor state membre NATO să-și tempereze declarațiile, considerând că unele mesaje ale liderilor europeni pot afecta securitatea continentului, potrivit unor surse citate de Reuters.
Lituania, Letonia și Estonia se numără printre statele NATO cărora oficialii Pentagonului le-au transmis să manifeste mai multă reținere în declarațiile publice despre Rusia. Potrivit unor surse citate de Reuters, administrația americană consideră că unele afirmații ale liderilor europeni privind amenințarea rusă pot alimenta tensiunile și pot afecta securitatea continentului.
Solicitările au fost transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, însă nu este clar dacă Washingtonul a adresat același mesaj și altor guverne europene. Printre oficialii americani implicați în aceste discuții s-ar fi numărat Elbridge Colby, responsabil de politica de apărare la Pentagon.
Demersul vine într-un moment în care administrația președintelui Donald Trump încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Strategia Washingtonului ar include atât posibile concesii pentru Moscova, inclusiv relaxarea sancțiunilor, cât și presiuni asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești.
Întrebat despre informațiile apărute în presă, un reprezentant al Pentagonului a evitat să confirme sau să infirme discuțiile.
„Discuțiile private dintre aliați rămân confidențiale. Prin urmare, nu vom face niciun comentariu cu privire la aceste afirmații”, a transmis oficialul american.
Elbridge Colby, în centrul mesajului transmis aliaților europeni
Una dintre preocupările exprimate de oficialii americani ar fi legată de declarațiile unor lideri europeni care susțin că Rusia se află într-o poziție tot mai dificilă pe frontul din Ucraina și că Vladimir Putin ar putea recurge la acțiuni mai agresive pe măsură ce ofensiva militară întâmpină obstacole.
Potrivit surselor Reuters, Elbridge Colby s-ar fi numărat printre cei care au transmis aliaților baltici că declarațiile publice despre vulnerabilitatea Rusiei ar putea fi contraproductive.
Într-o discuție cu un oficial din regiunea baltică, reprezentantul Pentagonului ar fi avertizat că Rusia nu trebuie provocată prin astfel de mesaje. Ca exemplu, ar fi fost menționată comparația potrivit căreia Moscova ar acționa „ca un șobolan încolțit”.
O declarație asemănătoare a fost făcută la sfârșitul lunii septembrie de premierul estonian Kristen Michal, care l-a descris pe Vladimir Putin drept un „șobolan încolțit”. Liderul estonian făcea referire la presupusele operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei în Europa, pe fondul dificultăților întâmpinate de armata rusă în Ucraina.
Reuters precizează că sursele sale nu au descris intervențiile americanilor drept confruntaționale, ci mai degrabă drept recomandări transmise în discuții private.
Mesajul Washingtonului: sprijin pentru Europa, dar fără escaladarea retoricii
Un oficial european a descris pentru Reuters tonul discuțiilor purtate cu reprezentanții Pentagonului, rezumând mesajul american printr-un apel la discreție: Statele Unite continuă să sprijine aliații europeni, dar aceștia ar trebui să evite declarațiile publice care ar putea amplifica tensiunile cu Moscova.
Într-o altă întâlnire cu o delegație din Estonia, oficialii americani ar fi recomandat o abordare mai moderată în comunicarea publică. Sursa care a relatat discuția nu a putut preciza dacă solicitarea a fost legată de o declarație concretă.
Ministerele Apărării din Estonia, Letonia și Lituania nu au oferit un punct de vedere la solicitarea Reuters. Nici NATO nu a comentat informațiile.
De ce sunt controversate solicitările Pentagonului
Mesajul transmis de Washington scoate în evidență diferențele de abordare dintre aliații NATO în privința amenințării reprezentate de Rusia.
O parte dintre oficialii occidentali consideră că avertismentele publice repetate privind pericolul reprezentat de Moscova pot servi intereselor Kremlinului. În această interpretare, Rusia încearcă să inducă teamă în rândul populației europene și să slăbească sprijinul politic și financiar acordat Ucrainei.
Alți oficiali susțin însă că populația trebuie informată transparent despre riscurile de securitate. Avertismentele publice ar contribui la explicarea necesității unor investiții mai mari în apărare și a resurselor necesare pentru descurajarea Rusiei.
Dezbaterea este alimentată și de acuzațiile privind intensificarea operațiunilor clandestine de sabotaj atribuite Moscovei în mai multe state europene. Rusia a negat implicarea într-o astfel de campanie.
Un oficial european a descris drept derutant faptul că Pentagonul solicită mai multă reținere în declarațiile publice, în condițiile în care serviciile de informații din statele baltice au continuat să evalueze riscul ca Rusia să testeze angajamentul NATO privind apărarea colectivă.
În paralel, alte servicii de informații din cadrul Alianței au avertizat public asupra posibilității ca Moscova să își intensifice operațiunile de sabotaj în Europa în perioada următoare.
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