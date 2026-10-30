“Ale cui interese?" Raportul democraților care atinge România - Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 30 oct. 2026, 17:30 Actualizat 30 oct. 2026, 17:35

Cu patru zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, democrații din comisia de politică externă a Senatului american și-au pus pe masă lista de anchete. Raportul lor acuză administrația Trump că a amestecat politica externă cu afacerile familiei prezidențiale și ale apropiaților ei. Casa Albă respinge acuzațiile și spune că nu există niciun conflict de interese. Dar, dacă democrații câștigă Senatul, acest document poate deveni agenda audierilor de anul viitor, arată corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii "Miza Zilei".

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