Actor mort după un tratament experimental antiîmbătrânire. Detaliile șocante din raportul medicului legist

Moartea actorului australian Richard Norton, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune și colaborările cu numeroase vedete de la Hollywood, a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța tratamentelor experimentale pentru încetinirea îmbătrânirii. Artistul s-a stins din viață la 75 de ani, după ce a utilizat peptide care nu erau aprobate pentru administrare medicală. Ancheta medico-legală a scos la iveală că acesta ar fi depășit dozele recomandate.
Richard Norton a murit pe 30 martie 2025, în Melbourne, Australia. Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, decesul a fost provocat de complicații asociate administrării unor substanțe experimentale, utilizate în anumite terapii promovate pentru efectele lor antiîmbătrânire.
Cazul a atras atenția autorităților australiene, fiind descris drept primul de acest fel înregistrat în țară.
Ce au descoperit medicii în ultimele zile din viața actorului
Raportul medico-legal făcut public miercuri de medicul legist David Ryan conține informații importante despre tratamentul urmat de actor. Conform documentului, Norton ar fi administrat cantități mai mari de peptide decât cele indicate de medicul care îi recomandase terapia.
În zilele dinaintea tragediei, actorul le-ar fi spus membrilor echipei medicale că se simțea mai bine și că observase o ameliorare a simptomelor după începerea tratamentului.
Pe 28 martie, însă, acesta i-ar fi dezvăluit unei asistente medicale că își injecta o cantitate dublă față de doza recomandată.
La doar câteva ore după această discuție, Richard Norton și-a administrat o nouă doză. Starea sa s-a deteriorat rapid: a început să resimtă o senzație intensă de căldură, însoțită de înroșirea pielii, după care și-a pierdut cunoștința.
Actorul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.
Medicul legist cere reevaluarea terapiilor cu peptide
Investigația privind moartea lui Richard Norton a determinat medicul legist să solicite autorităților australiene o analiză mai amplă a acestor tratamente experimentale.
David Ryan a cerut reevaluarea atât a beneficiilor terapeutice atribuite peptidelor, cât și a pericolelor pe care le poate implica utilizarea lor.
Aceste substanțe sunt promovate în anumite clinici și comunități preocupate de longevitate ca soluții pentru menținerea unui organism tânăr și îmbunătățirea condiției fizice.
Printre efectele care le sunt atribuite se numără dezvoltarea masei musculare, diminuarea grăsimii corporale, recuperarea mai rapidă după efort fizic sau accidentări, îmbunătățirea somnului și stimularea producției de colagen.
De asemenea, terapiile sunt asociate cu promisiuni privind încetinirea proceselor de îmbătrânire și creșterea nivelului de energie. Totuși, aceste beneficii nu sunt demonstrate în mod uniform prin studii clinice, iar siguranța unor astfel de produse rămâne o problemă importantă.
Richard Norton, o carieră impresionantă în cinematografie
Dincolo de circumstanțele controversate ale morții sale, Richard Norton a lăsat în urmă o carieră importantă în industria filmului. A fost actor, cascador și coordonator de lupte, contribuind la realizarea unor producții de acțiune cunoscute.
De-a lungul timpului, a colaborat cu staruri precum Chuck Norris și a pregătit pentru scenele solicitante din filme mai mulți actori celebri, printre care Scarlett Johansson, Margot Robbie, Ben Affleck, Liam Neeson și Tom Hardy.