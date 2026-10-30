Actor mort după un tratament experimental antiîmbătrânire. Detaliile șocante din raportul medicului legist

Publicat 30 oct. 2026, 17:57 Actualizat 30 oct. 2026, 17:58

Moartea actorului australian Richard Norton, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune și colaborările cu numeroase vedete de la Hollywood, a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța tratamentelor experimentale pentru încetinirea îmbătrânirii. Artistul s-a stins din viață la 75 de ani, după ce a utilizat peptide care nu erau aprobate pentru administrare medicală. Ancheta medico-legală a scos la iveală că acesta ar fi depășit dozele recomandate.

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