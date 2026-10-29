Doliu uriaș în cinematografie. Patrick Stewart, emblematicul actor din seriile „Star Trek” și „X-Men”, a murit la 86 de ani

Patrick Stewart, actorul britanic cunoscut pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek” și al profesorului Charles Xavier din „X-Men”, a murit la vârsta de 86 de ani. Actorul s-a stins din viață miercuri, 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles, după o perioadă scurtă și dificilă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy, a anunțat Kelly Bush Novak, agentul său de presă.
Patrick Stewart, omagiat pentru talentul, umanitatea și moștenirea sa artistică
Într-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Instagram a lui Patrick Stewart, reprezentanții săi au transmis: „Anunțăm cu profundă tristețe decesul lui Sir Patrick Stewart, survenit ieri, la locuința sa din Los Angeles, unde s-a aflat în grija iubitoare a soției sale, Sunny, după o perioadă scurtă și dificilă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy", scrie publicația Uniland.
Reprezentanții săi au încheiat mesajul precizând că, în locul florilor, cei care doresc să-i aducă un omagiu pot face donații către Fondul Centrului de Cercetare a Bolii Alzheimer al Universității Johns Hopkins și către programul de sprijin pentru îngrijitori al Fundației Alzheimer din America.
Patrick Stewart este cunoscut publicului larg mai ales pentru interpretarea personajelor Jean-Luc Picard și Charles Xavier, personaje pe care le admira pentru moralitatea, bunătatea, sensibilitatea și compasiunea lor, relatează publicația The Hollywood Reporter.
De la teatrul clasic la un simbol al science-fictionului
La sfârșitul anilor 1980, Patrick Stewart avea deja în spate zeci de ani de activitate în teatrul clasic din Anglia, însă era puțin cunoscut în Statele Unite. Situația s-a schimbat, însă, atunci când a primit rolul de comandant al navei U.S.S. Enterprise în serialul „Star Trek: The Next Generation”.
Producătorul serialului, Robert Justman, l-a remarcat pe Stewart în timpul unei prelegeri organizate la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), unde actorul interpreta fragmente din Shakespeare în stilul său caracteristic, rafinat și solemn, relatează jurnaliștii The Hollywood Reporter.
Justman l-a invitat la o audiție, în ciuda opoziției creatorului „Star Trek”, Gene Roddenberry, care nu credea că un britanic chel ar putea deveni imaginea noii serii. După un proces de selecție destul de tensionat, Stewart a reușit să-l convingă pe Roddenberry și a semnat un contract pe termen lung pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard. La acel moment, actorul era convins că serialul nu va rezista mai mult de un sezon.
Actorul a explicat că mulți considerau o nebunie încercarea de a relansa un serial emblematic precum „Star Trek”, asociat cu William Shatner și Leonard Nimoy. Bazându-se pe aceste sfaturi, a semnat contractul pentru șase ani.
Prin personajele interpretate în cele două serii - „Star Trek” și „X-Men” - Patrick Stewart a trecut de la statutul de veteran al scenei britanice la cel de figură emblematică a filmelor și serialelor science-fiction.