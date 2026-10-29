Doliu uriaș în cinematografie. Patrick Stewart, emblematicul actor din seriile „Star Trek” și „X-Men”, a murit la 86 de ani

Publicat 29 oct. 2026, 22:06 Actualizat 29 oct. 2026, 22:16

Patrick Stewart, actorul britanic cunoscut pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek” și al profesorului Charles Xavier din „X-Men”, a murit la vârsta de 86 de ani. Actorul s-a stins din viață miercuri, 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles, după o perioadă scurtă și dificilă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy, a anunțat Kelly Bush Novak, agentul său de presă.

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