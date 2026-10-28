A murit actrița Susan Saint James, vedeta serialelor „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”. Boala de care suferea
Susan Saint James / Profimedia
Actrița americană Susan Saint James, cunoscută pentru rolurile din serialele de televiziune „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”, a murit luni, 26 octombrie, la vârsta de 80 de ani. Potrivit revistei People, care citează un reprezentant al actriței, aceasta fusese diagnosticată cu cancer pancreatic.
Susan Saint James a devenit cunoscută publicului larg în anii 1970, când a interpretat-o pe Sally McMillan, soția comisarului de poliție Stewart McMillan, personaj jucat de Rock Hudson, în serialul polițist „McMillan & Wife”. În anii 1980, actrița a revenit în atenția publicului cu rolul Kate din sitcomul „Kate & Allie”, în care a jucat alături de Jane Curtin, relatează publicațiile People și CNN.
Familia actriței a transmis un mesaj emoționant publicației People, evocând personalitatea sa caldă și capacitatea de a crea legături cu oamenii din jur.
Potrivit acestora, fiecare persoană pe care o întâlnea devenea, în acel moment, cea mai importantă persoană din încăpere, fie că era vorba despre un coleg dintr-un consiliu de administrație sau despre un angajat al unui magazin de încălțăminte.
Susan Saint James, de la modeling la succesul în televiziune
Născută Susan Jane Miller pe 14 august 1946, în Los Angeles, actrița a crescut în Rockford, în nordul statului Illinois, unde tatăl său se mutase din motive profesionale. Și-a început cariera ca model în adolescență, lucrând la Paris. La vârsta de 20 de ani, s-a întors în Los Angeles și a semnat un contract pe șapte ani cu Universal Studios. Debutul său în televiziune a avut loc în 1966, în filmul „Fame Is the Name of the Game”, în care a jucat alături de Tony Franciosa.
Un moment important în cariera sa a venit în 1968, odată cu transformarea producției într-un serial, intitulat „The Name of the Game”. Acesta avea trei personaje principale, interpretate alternativ de Tony Franciosa, Gene Barry și Robert Stack.
Susan Saint James a interpretat-o pe Peggy Maxwell, o asistentă de cercetare care lucra pentru toți cei trei protagoniști, asigurând continuitatea poveștilor. Pentru acest rol, a câștigat un premiu Emmy în 1969. Înainte de acest succes, actrița avusese un rol recurent în serialul polițist „It Takes a Thief”, cu Robert Wagner. Printre celelalte producții de televiziune în care a apărut la începutul carierei se numără „Ironside”, „McCloud” și „Alias Smith and Jones”. În 1980, a avut o apariție în serialul „MAS*H”. Cunoscută pentru vocea sa distinctivă, ușor răgușită, Susan Saint James a jucat și în filmul „Where Angels Go, Trouble Follows”, din 1968, alături de Rosalind Russell și Stella Stevens.
Care este rolul care i-a adus celebritatea?
Cel mai cunoscut rol al actriței a fost cel al lui Sally McMillan, soția energică și isteață a comisarului de poliție Stewart McMillan, interpretat de Rock Hudson, în serialul „McMillan & Wife”. Producția a fost difuzată între 1971 și 1976 și i-a adus actriței o popularitate considerabilă. Pentru interpretarea sa, Susan Saint James a primit trei nominalizări la premiile Emmy.
Actrița a părăsit serialul NBC înaintea celui de-al șaselea și ultimului sezon, în urma unei dispute contractuale. Personajul său a fost eliminat din poveste printr-un accident de avion. După plecarea din serial, Saint James s-a concentrat o perioadă asupra filmelor de lungmetraj.
În 1977, a jucat alături de Peter Fonda în „Outlaw Blues”, iar doi ani mai târziu, a apărut împreună cu George Hamilton în comedia cu vampiri „Love at First Bite”.
În 1980, a făcut parte din distribuția comediei despre un jaf „How to Beat the High Cost of Living”, alături de Jessica Lange și Jane Curtin. Ulterior, în 1981, a jucat în comedia romantică „Carbon Copy”, film care a marcat debutul cinematografic al lui Denzel Washington.
„Kate & Allie”, un nou succes și alte două nominalizări la Emmy
După ce filmele sale nu au avut succesul așteptat, Susan Saint James s-a întors la televiziune și a reluat colaborarea cu Jane Curtin. Cele două au jucat în sitcomul CBS „Kate & Allie”, difuzat între 1984 și 1989. Saint James a interpretat-o pe Kate, o femeie cu un spirit liber, în contrast cu personajul Allie, interpretat de Curtin, mai rezervat și mai pragmatic.
Serialul i-a adus actriței alte două nominalizări la premiile Emmy și a reprezentat unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale.
În 1981, în timp ce prezenta în calitate de invitat o ediție a emisiunii „Saturday Night Live”, Susan Saint James l-a cunoscut pe Dick Ebersol, producătorul executiv al emisiunii la acea vreme, care avea să devină ulterior președintele NBC Sports. Cei doi s-au căsătorit la numai șase săptămâni după ce s-au întâlnit și au avut împreună trei fii: Charlie, Willie și Teddy.
Tragedia care i-a marcat viața: moartea fiului său, Teddy
În 2004, familia a fost lovită de o tragedie. Teddy, cel mai mic dintre fiii actriței și ai lui Dick Ebersol, a murit la vârsta de 14 ani într-un accident de avion privat, produs pe 28 noiembrie. În accident au murit și pilotul, precum și însoțitoarea de zbor. Dick Ebersol și fiul său Charlie au supraviețuit, însă au suferit răni grave.
Familia petrecuse Ziua Recunoștinței în Los Angeles și urma să facă mai multe opriri în drumul de întoarcere. Avionul a aterizat mai întâi în Colorado, unde Susan Saint James a coborât pentru a merge la a doua locuință a familiei. Aeronava s-a prăbușit în condiții de ninsoare după ce a decolat din nou, cu destinația Indiana. Potrivit familiei, una dintre cele mai impresionante dovezi ale forței sale interioare a fost felul în care a gestionat pierderea fiului său.
Relația dintre Susan Saint James și Dick Ebersol a trecut și prin momente dificile. Actrița a intentat divorț în 2002, însă cei doi s-au împăcat în același an.
În memoriile sale din 2022, intitulate „From Saturday Night to Sunday Night”, Ebersol a descris-o pe soția sa drept „de departe, cel mai bun partener pe care l-am avut vreodată”.
De ce s-a retras Susan Saint James din actorie?
După încheierea serialului „Kate & Allie”, în 1989, Susan Saint James a decis să se retragă din actorie pentru a se dedica familiei. S-a stabilit împreună cu cei mici în Litchfield, Connecticut, în timp ce soțul său și-a continuat cariera în televiziune, preluând o funcție executivă la NBC Sports.
În anii următori, actrița a acceptat doar ocazional roluri în producții de televiziune. A apărut în „The Drew Carey Show”, unde a interpretat-o pe mama personajului jucat de nepoata sa din viața reală, Christa Miller, precum și în serialele „Law & Order: Special Victims Unit” și „Suits”.
În 1999, a jucat într-o producție teatrală a piesei „The Miracle Worker”, prezentată în Torrington, Connecticut, iar în 1998, Susan Saint James a fondat împreună cu sora sa, Mercedes Dewey, și o prietenă compania Seedling and Pip, o afacere cu coșuri-cadou pentru bebeluși, axată pe cărți, cu sediul în Litchfield. Actrița a fost, de asemenea, o susținătoare de lungă durată a organizației Special Olympics, pentru care a făcut voluntariat și în al cărei consiliu de administrație a activat.
Familia și moștenirea lăsată de actriță
Pe lângă soțul său, Dick Ebersol, Susan Saint James lasă în urmă patru copii: fiica Sunshine și fiul Harmony, din a doua căsătorie cu make-up artistul Tom Lucas, precum și fiii Charlie și Willie, din căsnicia cu Ebersol.
Actrița a rămas prietenă cu Tom Lucas după încheierea căsătoriei. Prima sa căsătorie, cu Richard Neubert, s-a încheiat prin divorț. Fiul său, Miller, a avut primul rol într-un serial de televiziune în „Kate & Allie”.
Susan Saint James va rămâne cunoscută pentru rolurile sale din televiziunea americană, în special pentru interpretările din „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”, dar și pentru implicarea sa în acțiuni caritabile și pentru devotamentul față de familie. În 2008, actrița a fost omagiată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, în Los Angeles.
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