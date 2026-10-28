A murit actrița Susan Saint James, vedeta serialelor „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”. Boala de care suferea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 10:16

Actrița americană Susan Saint James, cunoscută pentru rolurile din serialele de televiziune „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”, a murit luni, 26 octombrie, la vârsta de 80 de ani. Potrivit revistei People, care citează un reprezentant al actriței, aceasta fusese diagnosticată cu cancer pancreatic.

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