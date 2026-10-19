„Dopamine Chamber”. Cu al cincilea album, Fontaines D.C. scriu coloana sonoră a unei Europe furioase

Publicat 19 oct. 2026, 15:59 Actualizat 19 oct. 2026, 16:19

Fontaines D.C. au lansat al cincilea album, iar entuziasmul criticilor pare să anunțe că a sosit momentul sacralizării: „cel mai bun album al celei mai bune formații a generației lor”. Acoladele pornesc de la Pink Floyd și U2, trec prin Radiohead și Massive Attack, pentru a ajunge la Arctic Monkeys. Nu știu cât de aproape sau de departe este noul disc de aceste standarde, dar impresia că, tematic și sonor, este acompaniamentul unei Europe și al unei lumi furioase nu dispare niciodată la audițiile repetate.

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