Cât te costă cu adevărat o vacanță exotică all inclusive: bugetul de care ai nevoie

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 oct. 2026, 13:01

Prețul afișat pe un pachet de vacanță spune adesea doar o parte din poveste. Un sejur all inclusive într-o destinație exotică arată, pe hârtie, simplu: plătești o sumă și ai zborul, cazarea și mesele asigurate. În realitate, între prețul din ofertă și suma pe care o cheltuiești efectiv de la ieșirea din casă până la întoarcere pot apărea diferențe serioase. Cei care își fac un buget realist înainte de plecare nu descoperă surprize la fața locului, iar vacanța rămâne un moment plăcut, nu un exercițiu de contabilitate.

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