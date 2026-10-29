Angela Similea, apariție spectaculoasă și anunț-surpriză pentru toți admiratorii săi - VIDEO

Angela Similea, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, a făcut un anunț care i-a emoționat pe admiratorii săi. Artista va reveni în fața publicului pe 21 noiembrie, în cadrul concertului omagial „Ce-aș fi fost dacă…”, marcând una dintre rarele sale apariții după o lungă perioadă de retragere din viața artistică.
Angela Similea și-a surprins plăcut admiratorii cu anunțul privind revenirea sa pe scenă, în cadrul concertului omagial „Ce-aș fi fost dacă…”, parafrafă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale sale.
Revenirea pe scenbă pune capăt unei lungi perioade de retragere din viața artistică, iar interesul publicului pentru eveniment este uriaș; biletele pentru accesul în sală s-au epuizat deja, însă concertul va fi transmis live online.
O legendă a muzicii românești
Angela Similea are 80 de ani, fiind născută la 9 iulie 1946, în 1 Decembrie, județul Ilfov. De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai bine de cinci decenii, interpreta a devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale muzicii ușoare românești.
În ultimii ani, aparițiile sale publice au fost extrem de rare, artista alegând să se retragă treptat din lumina reflectoarelor. Ultimele sale concerte importante au avut loc în anii 2010, iar după dispariția soțului său, omul de afaceri Victor Surdu, Angela Similea și-a redus considerabil activitatea artistică.
Hiturile care au făcut istorie
Înainte de 1989, Angela Similea a dominat topurile muzicii românești cu șlagăre care au rămas și astăzi în memoria publicului. Printre cele mai cunoscute se numără „Casa mea”, „Să mori de dragoste rănită”, „Un albastru infinit”, „Nu-mi lua iubirea”, „Trurli” și „Copacul”.
După 1989, artista și-a continuat cariera cu succes și a lansat piese care au devenit la rândul lor foarte populare, precum „Spune-mi unde, spune-mi cine”, „De n-ai să vii”, „Dorul” și numeroase colaborări apreciate de public. Totodată, spectacolele sale alături de Corina Chiriac, Mirabela Dauer și alte nume mari ale muzicii românești au rămas repere pentru mai multe generații de spectatori.