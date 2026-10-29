Angela Similea, apariție spectaculoasă și anunț-surpriză pentru toți admiratorii săi - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 09:46

Angela Similea, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, a făcut un anunț care i-a emoționat pe admiratorii săi. Artista va reveni în fața publicului pe 21 noiembrie, în cadrul concertului omagial „Ce-aș fi fost dacă…”, marcând una dintre rarele sale apariții după o lungă perioadă de retragere din viața artistică.

Distribuie articolul