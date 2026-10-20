Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”, prințesa pe care Michael Jackson a ținut să o întâlnească la vizita în România, din 1992

La peste trei decenii de la vizita istorică a lui Michael Jackson în România, ies la iveală detalii și imagini mai puțin cunoscute despre una dintre dorințele speciale ale celui surpanumit „Regele muzicii pop”. Artistul a ținut neapărat să o întâlnească pe cea supranumită „Îngerul de la Ploiești”, Prințesa Ecaterina Caradja, o personalitate respectată inclusiv în Statele Unite pentru faptele sale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Povestea acestui episod inedit a fost relatată de Max Caradja, nepotul prințesei, în cadrul unei emisiuni realizate de Observatorul Prahovean, unde au fost prezentate și imagini de la inedita întâlnire dintre Michael Jackson și Ecaterina Caradja.
În timpul șederii sale în România, Michael Jackson ar fi solicitat în mod expres să o întâlnească pe Ecaterina Caradja. Dorința a fost transmisă prin membrii echipei sale, susține Max Caradja.
„A dorit, cum spunea asistentul său, «to meet the old princess»” (prințesa avea 99 de ani în 1992 - n.r.), a relatat nepotul acesteia.
Pe fondul entuziasmului uriaș generat de concertul susținut de Michael Jackson la 1 octombrie 1992, pe stadionul Lia Manoliu (actuala Arenă Națională), episodul întâlnirii cu prințesa nu a fost reflectat pe larg de presa vremii.
Prezența „Regelui Pop” a stârnit o adevărată isterie colectivă, iar imaginile de la sosirea și deplasările sale prin România au intrat în istoria culturală a anilor '90.
La 22 mai 1993, Prințesa Ecaterina Caradja s-a stins din viață la venerabila vârstă de 100 de ani. Prigoana comunistă a determinat-o să părăsească clandestin România în 1952. A locuit ulterior în Austria, Franța și, din 1954, în Statele Unite. Și-a dedicat întreaga viață îngrijirii copiilor orfani și cu dizabilități, motiv pentru care a fost decorată în SUA cu distincțiile „The Order of Lafayette” și „Freedom Foundation of Valley Forge”.
S-a reîntors în România în 1991, cu dorința de a-și petrece ultimii ani aici. A devenit mentor al Leagănului de Copii „Sfânta Ecaterina”, iar pe 30 septembrie 1992 a discutat cu Michael Jackson despre protecția și sprijinirea copiilor orfani, nota Evenimentul Zilei în necrologul dedicat prințesei.