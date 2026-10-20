Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”, prințesa pe care Michael Jackson a ținut să o întâlnească la vizita în România, din 1992

Publicat 20 oct. 2026, 18:28 Actualizat 20 oct. 2026, 18:33

La peste trei decenii de la vizita istorică a lui Michael Jackson în România, ies la iveală detalii și imagini mai puțin cunoscute despre una dintre dorințele speciale ale celui surpanumit „Regele muzicii pop”. Artistul a ținut neapărat să o întâlnească pe cea supranumită „Îngerul de la Ploiești”, Prințesa Ecaterina Caradja, o personalitate respectată inclusiv în Statele Unite pentru faptele sale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Distribuie articolul