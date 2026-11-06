Bob Dylan, ținta ironiilor pentru felul în care s-a îmbracat la întâlnirea cu Papa Leon. A fost comparat cu Lord Sith din Star Wars

Publicat 6 nov. 2026, 19:25 Actualizat 6 nov. 2026, 19:26

Întâlnirea dintre legenda muzicii americane Bob Dylan și Papa Leon al XIV-lea a atras atenția presei internaționale nu doar prin semnificația ei simbolică, ci și prin ținuta neobișnuită aleasă de artist. Revista britanică Esquire, una dintre cele mai cunoscute publicații de lifestyle, cultură și modă masculină, a dedicat un articol special apariției lui Dylan la Vatican, dar și valului de comentarii ironice.

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