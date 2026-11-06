Bob Dylan, ținta ironiilor pentru felul în care s-a îmbracat la întâlnirea cu Papa Leon. A fost comparat cu Lord Sith din Star Wars

Întâlnirea dintre legenda muzicii americane Bob Dylan și Papa Leon al XIV-lea a atras atenția presei internaționale nu doar prin semnificația ei simbolică, ci și prin ținuta neobișnuită aleasă de artist. Revista britanică Esquire, una dintre cele mai cunoscute publicații de lifestyle, cultură și modă masculină, a dedicat un articol special apariției lui Dylan la Vatican, dar și valului de comentarii ironice.
Potrivit publicației, în timp ce Papa era îmbrăcat conform protocolului pontifical, Bob Dylan, în vârstă de 85 de ani, a apărut într-un hanorac negru al casei franceze Fursac, creat de designerul Gauthier Borsarello, purtat sub o haină amplă de culoare neagră. Ținuta a fost completată de mănuși negre, o cravată cu buline și o umbrelă cu mâner roșu. Probabil pentru situația în care Cel Atotputernic nu ar fi reușit să aranjeze o vreme mai bună, a notat ironic criticul de la Esquire.
De altfel, articolul sublinizaă faptul că ținuta purtată de legendarul muzician la întâlnirea de la Vatican a generat iun val de ironii pe internet. Artistul a fost comparat de utilizatori cu un recuperator de datorii, cu Împăratul Palpatine din universul Star Wars și chiar cu personificarea Morții.
Comentariile de pe Reddit au devenit rapid virale. Un utilizator a scris ironic că întâlnirea a fost „un privilegiu pentru Papă”, în timp ce altul a glumit: „Când mama te pune să faci o poză cu vărul tău gotic de Ziua Recunoștinței.”
Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Palatul Apostolic din Vatican și a constat într-o scurtă audiență privată desfășurată în timpul turneului italian al lui Dylan. La finalul întâlnirii de la Vatican, cei doi au făcut schimb de daruri. Papa Leon al XIV-lea i-a oferit lui Dylan un rozariu, iar acesta i-a dăruit autobiografia sa din 2004, „Chronicles: Volume One”. Jurnalistul de la Esquire a punctat, din nou ironic: „Cine știe, poate că a și semnat-o?”, o trimitere la scandalul "semnăturii originale", din 2022.
La vremea respectivă, o ediție limitată a cărții lui Dylan, „The Philosophy of Modern Song”, a fost vândută cu 600 de dolari exemplarul, ca fiind „semnată de mână”. Cumpărătorii au observat însă că autografele erau practic identice, iar editura a fost nevoită să recunoască mistificarea să să ramburseze banii.
Relația lui Dylan cu religia a fost una complexă de-a lungul carierei. Dylan s-a născut într-o familie evreiască, iar la sfârșitul anilor 1970 a îmbrățișat creștinismul evanghelic.