Sărbătoarea zilei, joi, 29 octombrie 2026. Vezi cine își aniversează onomastica: multe femei îi poartă numele

Joi, 29 octombrie 2026, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana, alături de Sfinții Cuvioși Avramie și Maria, nepoata sa. Ziua este dedicată rugăciunii și amintirii celor care au rămas statornici în credință, iar potrivit calendarului ortodox, nu este marcată cu cruce roșie și nu este zi de post.
Ce sărbătoare este pe 29 octombrie 2026
Calendarul creștin ortodox îi pomenește joi, 29 octombrie, pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana, Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa. Pentru credincioși, această zi reprezintă un prilej de reculegere și de apropiere de valorile creștine, precum credința, răbdarea și devotamentul.
Spre deosebire de marile praznice religioase, data de 29 octombrie nu este o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. De asemenea, nu este prevăzută ca zi de post, astfel că nu există restricții alimentare specifice acestei zile.
Cine a fost Sfânta Anastasia Romana
Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana este cinstită pentru credința și statornicia sa în fața persecuțiilor împotriva creștinilor din Imperiul Roman. Potrivit tradiției bisericești, aceasta a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăraților Deciu și Valerian.
Rămasă orfană de la o vârstă fragedă, Anastasia a fost crescută de Sofia, o femeie evlavioasă care conducea o comunitate monahală. Tânăra și-a dedicat viața credinței creștine și a refuzat să renunțe la convingerile sale, chiar și atunci când a fost supusă judecății și chinurilor.
Tradiția o prezintă drept un exemplu de curaj și devotament, iar pomenirea sa din 29 octombrie păstrează vie memoria sacrificiului făcut pentru credință.
Sfinții Avramie și Maria, pomeniți în aceeași zi
Tot pe 29 octombrie sunt pomeniți Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa. Cei doi sunt amintiți în tradiția creștină pentru viața lor duhovnicească și pentru legătura lor cu idealurile de credință și nevoință.
Pomenirea comună a sfinților le oferă credincioșilor ocazia de a reflecta asupra importanței vieții spirituale, a faptelor bune și a sprijinului oferit celor din jur.
Se ține post pe 29 octombrie 2026?
Nu. Joi, 29 octombrie 2026, este o zi fără post în calendarul ortodox. Credincioșii pot consuma alimente fără restricțiile specifice zilelor de post.
Totodată, data nu este marcată cu cruce roșie, ceea ce înseamnă că nu face parte din categoria marilor sărbători evidențiate astfel în calendarul bisericesc.
Ce semnificație are această zi pentru credincioși
Pomenirea Sfintei Anastasia Romana și a Sfinților Avramie și Maria readuce în atenție modele de viață bazate pe credință, perseverență și responsabilitate spirituală. Pentru cei care respectă calendarul bisericesc, ziua poate fi un prilej de rugăciune, de participare la slujbele religioase și de reflecție asupra propriilor valori.
Chiar dacă 29 octombrie 2026 nu este o sărbătoare cu cruce roșie, pomenirea sfinților rămâne o parte a tradiției ortodoxe, păstrând legătura dintre comunitățile de astăzi și exemplele de credință transmise de-a lungul generațiilor.
Sărbătoarea zilei, marți, 27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou. Povestea ocrotitorului Bucureștiului
sursa: calendarortodox.ro, doxologia.ro