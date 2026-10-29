Sărbătoarea zilei, joi, 29 octombrie 2026. Vezi cine își aniversează onomastica: multe femei îi poartă numele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 oct. 2026, 07:18

Joi, 29 octombrie 2026, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana, alături de Sfinții Cuvioși Avramie și Maria, nepoata sa. Ziua este dedicată rugăciunii și amintirii celor care au rămas statornici în credință, iar potrivit calendarului ortodox, nu este marcată cu cruce roșie și nu este zi de post.

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