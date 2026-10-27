Sfântul Dumitru cel Nou, 27 octombrie 2026. Tradiții, superstiții. Ce nu este bine să faci în ziua în care este sărbătorit ocrotitorul Bucureștiului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 09:42

Pe 27 octombrie 2026, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și credințe populare, păstrate de-a lungul generațiilor.

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