Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir. Tradiții, obiceiuri și superstiții pe 26 octombrie. Ce nu este bine să faci în această zi
Sfântul Dumitru
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, luni, 26 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, una dintre cele mai importante sărbători ale toamnei, marcată cu cruce roșie în calendar. Dincolo de semnificația religioasă, ziua este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate din bătrâni. În credința populară, Sfântul Dumitru, cunoscut și sub numele de Sâmedru, vestește apropierea iernii și încheierea muncilor agricole. Se spune că anumite lucruri trebuie evitate pentru a nu atrage ghinionul, în timp ce alte obiceiuri aduc sănătate, noroc și belșug în gospodărie. Tot în această zi, oamenii urmăreau semnele naturii pentru a afla cum va fi iarna.
Cine a fost Sfântul Dumitru și de ce este sărbătorit pe 26 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a trăit în secolul al III-lea, în cetatea Tesalonic, pe teritoriul Greciei de astăzi. Provenea dintr-o familie înstărită și, potrivit tradiției creștine, a ajuns să ocupe o funcție importantă în conducerea cetății. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Dimitrie a refuzat să renunțe la credința sa, motiv pentru care a fost întemnițat. Tradiția bisericească spune că a fost ucis cu sulițele, din porunca împăratului Maximian. Numele de Izvorâtorul de Mir provine din relatările despre mirul bine mirositor care ar fi izvorât din moaștele sale. Sfântul Dimitrie este considerat ocrotitorul Tesalonicului și este cinstit în fiecare an pe 26 octombrie.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru. Ce se face pe 26 octombrie pentru noroc și sănătate
În tradiția populară, Sfântul Dumitru marchează trecerea de la toamnă la iarnă, fiind considerat ocrotitorul păstorilor și al gospodăriilor. În trecut, această zi avea o semnificație aparte pentru oamenii de la sate, deoarece se încheia sezonul pastoral, iar ciobanii își făceau socotelile cu proprietarii turmelor. Era cunoscută și drept „ziua soroacelor”, când se achitau datoriile și se încheiau înțelegerile făcute primăvara, de Sfântul Gheorghe.
În multe gospodării, oamenii obișnuiau să meargă la biserică, să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătatea familiei. Un loc important îl avea și împărțirea alimentelor, fiind oferite colaci, fructe, nuci sau alte bucate pregătite în casă. Se credea că generozitatea din această zi aduce noroc și belșug. În anumite regiuni, gospodarii foloseau cărbuni rămași de la Focul lui Sâmedru pentru a face semnul crucii pe clădirile gospodăriei, cu credința că astfel vor ține departe spiritele rele. Tot în această perioadă, oamenii se pregăteau pentru venirea frigului, strângeau ultimele recolte și își organizau proviziile. O altă tradiție spune că varza trebuie pusă la murat după Sfântul Dumitru, pentru a se păstra bine pe timpul iernii.
Ce nu este bine să faci de Sfântul Dumitru. Interdicții și superstiții din bătrâni
De Sfântul Dumitru, tradiția populară spune că anumite activități trebuie lăsate deoparte pentru a nu atrage necazuri asupra familiei. Una dintre cele mai cunoscute interdicții este legată de spălatul rufelor. Fiind o sărbătoare cu cruce roșie, oamenii obișnuiau să amâne muncile gospodărești care nu erau urgente. Tot din acest motiv, se spunea că nu este bine să faci curățenie generală, să mături, să coși sau să tricotezi. Aceste obiceiuri țin de respectarea zilei de sărbătoare, însă superstițiile locale nu trebuie confundate cu regulile religioase.
O credință mai puțin obișnuită spune că nu este bine să te piepteni de Sfântul Dumitru, deoarece gestul ar putea atrage primejdii, fiind asociat în unele zone cu pericolul lupilor. Nici muncile grele ale câmpului nu erau încurajate, deoarece sărbătoarea marca simbolic încheierea sezonului agricol. În Bucovina, se credea că gospodarii care seamănă usturoiul după 26 octombrie vor avea parte de pagube în anul următor.
O altă superstiție spune că nu este bine să dai bani cu împrumut în această zi, pentru că ai putea pierde sporul gospodăriei. De asemenea, oamenii evitau certurile și conflictele, fiind convinși că neînțelegerile din ziua sărbătorii pot aduce necazuri. Se mai spunea că nu trebuie să fii zgârcit și nici să refuzi ajutorul celor nevoiași. Dimpotrivă, împărțirea alimentelor și faptele bune erau considerate aducătoare de noroc și prosperitate.
Focul lui Sâmedru, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri. Ce semnificație are și de ce se aprinde
Focul lui Sâmedru este una dintre cele mai vechi tradiții populare legate de Sfântul Dumitru și se desfășoară în ajunul sărbătorii, în seara zilei de 25 octombrie. Obiceiul este cunoscut în special în zonele rurale din Argeș, Muscel și din alte regiuni ale țării, unde oamenii se adunau în jurul unor focuri mari, aprinse pe dealuri sau în locuri deschise. În credința populară, focul avea rolul de a alunga spiritele rele, fiarele sălbatice și necazurile, dar simboliza și încheierea unui anotimp.
În trecut, copiii și tinerii săreau peste flăcări, convinși că astfel vor fi sănătoși și feriți de boli, deși acest obicei presupune riscuri de arsuri. Femeile împărțeau celor prezenți mere, nuci, struguri, covrigi și alte bunătăți. După stingerea focului, gospodarii obișnuiau să ducă cenușa și cărbunii în grădini și pe câmpuri, crezând că vor avea recolte bogate în anul următor. Focul simboliza astfel protecția, curățarea de rele și speranța unui nou an roditor.
Superstiții de Sfântul Dumitru despre vreme. Cum aflau bătrânii dacă iarna va fi grea
Sfântul Dumitru era considerat în lumea satului un reper important pentru apropierea iernii, iar oamenii urmăreau cu atenție comportamentul animalelor și semnele naturii. Una dintre cele mai cunoscute superstiții îi privește pe ciobani, care își așezau cojocul pe pământ, în mijlocul turmei, și așteptau să vadă ce oaie se va culca prima pe el. Dacă era o oaie neagră, se spunea că iarna va fi blândă, cu temperaturi mai ușor de suportat.
În schimb, dacă se așeza o oaie albă, oamenii se pregăteau pentru o iarnă grea, cu ger puternic. O altă credință populară era legată de direcția în care porneau oile în dimineața sărbătorii. Dacă prima care se trezea era o oaie albă și mergea spre sud, acesta era considerat semnul unei ierni aspre. Dacă se ridica prima o oaie neagră și pornea spre nord, iarna urma să fie mai ușoară. Bătrânii observau și bogăția fructelor de toamnă. În anumite regiuni, o recoltă bogată de nuci și gutui era interpretată drept semn că urmează o iarnă lungă și geroasă. Aceste credințe au fost transmise din generație în generație și fac parte din felul în care oamenii încercau să înțeleagă schimbările vremii.
Ce se împarte de Sfântul Dumitru și ce obiceiuri se păstrează pentru sufletele celor morți
În multe regiuni ale țării, Sfântul Dumitru este legat și de pomenirea celor trecuți în neființă. Familiile pregătesc alimente pe care le împart în memoria celor dragi, iar printre darurile tradiționale se numără colacii, coliva, pâinea, merele, nucile și alte roade ale toamnei. În anumite sate se obișnuia să se ofere grâu fiert cu unt, lapte sau brânză, preparate legate de viața pastorală. Unele familii merg la biserică pentru a pomeni numele celor adormiți, iar altele aprind lumânări și se roagă pentru sufletele lor. În credințele populare, focurile aprinse în ajun aveau și rolul simbolic de a încălzi sufletele morților. Aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta, însă păstrează aceeași semnificație: amintirea celor plecați și împărțirea unor daruri în numele lor.
Ce înseamnă dacă plouă sau este soare de Sfântul Dumitru. Semnele populare despre lunile de iarnă
Vremea din 26 octombrie era urmărită cu mare atenție de oamenii de la sate, deoarece se credea că poate arăta cum vor fi lunile de iarnă. Interpretările nu erau însă aceleași peste tot. În unele regiuni, ploaia, vântul și cerul înnorat de Sfântul Dumitru erau considerate semne ale unei ierni grele, cu ninsori abundente.
Dacă ziua era senină și rece, se spunea că iarna ar putea fi mai ușoară. Alte credințe populare arătau că vremea frumoasă de Sfântul Dumitru vestește o toamnă lungă, în timp ce frigul puternic din această zi ar putea fi urmat de o iarnă mai blândă. Bătrânii urmăreau și cerul nopții. Dacă Luna era plină, iar cerul era acoperit de nori, se credea că vor urma zăpezi mari. Toate aceste semne reprezentau vechi încercări populare de a anticipa vremea, nu prognoze meteorologice.
Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie
Pe 26 octombrie își sărbătoresc ziua numelui persoanele care poartă prenumele Dumitru, Dimitrie, Dimitri, Dumitrache, Mitică, Mitru, Mitrea, Dima și alte forme derivate. Printre numele feminine asociate sărbătorii se numără Dumitra, Dumitrița, Dimitra, Dimitrina, Demetra și Mitra. Sărbătoarea nu trebuie confundată cu cea de pe 27 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și drept Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Sunt doi sfinți diferiți, deși poartă același nume și sunt pomeniți în zile consecutive.
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