Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir. Tradiții, obiceiuri și superstiții pe 26 octombrie. Ce nu este bine să faci în această zi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 09:41

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, luni, 26 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, una dintre cele mai importante sărbători ale toamnei, marcată cu cruce roșie în calendar. Dincolo de semnificația religioasă, ziua este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate din bătrâni. În credința populară, Sfântul Dumitru, cunoscut și sub numele de Sâmedru, vestește apropierea iernii și încheierea muncilor agricole. Se spune că anumite lucruri trebuie evitate pentru a nu atrage ghinionul, în timp ce alte obiceiuri aduc sănătate, noroc și belșug în gospodărie. Tot în această zi, oamenii urmăreau semnele naturii pentru a afla cum va fi iarna.

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