Ce sărbătoare e azi în România. Povestea impresionantă a sfântului pomenit în calendarul ortodox

Calendarul ortodox îl pomenește sâmbătă, 24 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Areta, un mărturisitor al credinței creștine care și-a găsit sfârșitul în timpul persecuțiilor religioase din secolul al VI-lea. Conducător al cetății creștine Najran, din sudul Peninsulei Arabice, acesta a rămas în tradiția bisericească drept un exemplu de statornicie și curaj în fața prigoanei. Potrivit relatărilor religioase, Sfântul Areta a murit împreună cu mii de creștini care au refuzat să renunțe la credința lor.
Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Areta, pomenit pe 24 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit în fiecare an la data de 24 octombrie, fiind cunoscut pentru mărturisirea credinței creștine în timpul unei perioade marcate de conflicte religioase.
Conform tradiției bisericești, Areta a fost conducătorul cetății Najran, situată în sudul Peninsulei Arabice, în apropierea actualei granițe dintre Arabia Saudită și Yemen.
În secolul al VI-lea, comunitatea creștină din această regiune a fost supusă persecuțiilor declanșate de regele Dhu Nuwas, cunoscut în unele relatări și sub numele de Dunan. Evenimentele sunt asociate anului 523, când numeroși creștini din Najran au fost uciși pentru că au refuzat să-și abandoneze credința, arată crestinortodox.ro.
Sinaxarele ortodoxe îl prezintă pe Sfântul Areta drept un om înaintat în vârstă, care, în ciuda slăbiciunilor trupești, și-a încurajat comunitatea să rămână statornică în credința în Hristos.
Martiriul Sfântului Areta și al miilor de creștini din Najran
Relatările bisericești despre Sfântul Mare Mucenic Areta descriu o perioadă de persecuții în care comunitatea creștină din Najran a fost atacată de oamenii regelui Dhu Nuwas.
Potrivit tradiției, conducătorul ar fi reușit să pătrundă în cetate prin înșelăciune și promisiuni, după care soldații săi au jefuit așezarea. În cadrul represaliilor, au fost profanate și arse moaștele episcopului Pavel, iar membrii comunității creștine au fost supuși unor pedepse cumplite.
Preoți, monahi, monahii și alți credincioși au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor. Printre victime s-a numărat și Sfântul Areta, care, conform tradiției ortodoxe, a primit moarte mucenicească alături de aproximativ 4.000 de creștini, inclusiv femei și copii.
Deși era foarte bătrân și nu se mai putea deplasa fără ajutor, Areta și-a încurajat semenii prin cuvinte de credință și nădejde. Figura sa a rămas legată de ideea de curaj spiritual și de refuzul de a renunța la convingeri în fața amenințărilor.
De ce este importantă sărbătoarea din 24 octombrie
Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Areta are o semnificație aparte în tradiția ortodoxă, deoarece amintește de sacrificiul celor care și-au păstrat credința în condiții de persecuție.
Exemplul său este asociat cu statornicia, puterea de a înfrunta suferința și responsabilitatea față de comunitate. Potrivit relatărilor bisericești, chiar și atunci când puterile fizice îl părăsiseră, Sfântul Areta a continuat să-i sprijine moral pe cei din jur.
Povestea martiriului din Najran este evocată și ca mărturie a persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor în Peninsula Arabică, într-o perioadă în care diferențele religioase au provocat conflicte violente.
Pentru credincioșii ortodocși, ziua de 24 octombrie reprezintă un prilej de pomenire și de reflecție asupra credinței, curajului și sacrificiului.
Sfântul Mare Mucenic Areta, pomenit în calendarul ortodox
În fiecare an, pe 24 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Areta și pe cei care au murit alături de el în timpul persecuțiilor din Najran.
Viața și martiriul său sunt păstrate în tradiția creștină ca exemplu de fidelitate față de credință, în ciuda suferințelor și a amenințărilor.