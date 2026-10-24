Ce sărbătoare e azi în România. Povestea impresionantă a sfântului pomenit în calendarul ortodox

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 08:57

Calendarul ortodox îl pomenește sâmbătă, 24 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Areta, un mărturisitor al credinței creștine care și-a găsit sfârșitul în timpul persecuțiilor religioase din secolul al VI-lea. Conducător al cetății creștine Najran, din sudul Peninsulei Arabice, acesta a rămas în tradiția bisericească drept un exemplu de statornicie și curaj în fața prigoanei. Potrivit relatărilor religioase, Sfântul Areta a murit împreună cu mii de creștini care au refuzat să renunțe la credința lor.

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