Sărbătoarea zilei, vineri, 23 octombrie 2026. Ce sfinți sunt prăznuiți în această zi

Publicat 23 oct. 2026, 07:20 Actualizat 23 oct. 2026, 07:31

Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe 23 octombrie pe Sfântul Apostol Iacov (Iacob), ruda Domnului și episcopul Ierusalimului, potrivit calendarului ortodox. Ziua este un prilej de rugăciune, recunoștință și reflecție asupra credinței și a exemplului de viață oferit de sfinți.

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