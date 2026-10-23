Sărbătoarea zilei, vineri, 23 octombrie 2026. Ce sfinți sunt prăznuiți în această zi
sărbătoare 23 octombrie/foto AI
Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe 23 octombrie pe Sfântul Apostol Iacov (Iacob), ruda Domnului și episcopul Ierusalimului, potrivit calendarului ortodox. Ziua este un prilej de rugăciune, recunoștință și reflecție asupra credinței și a exemplului de viață oferit de sfinți.
Ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 23 octombrie
Data de 23 octombrie este dedicată pomenirii unor sfinți importanți pentru tradiția creștină, între care se află Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului. În această zi, credincioșii sunt îndemnați să își îndrepte gândurile către rugăciune și către valorile creștine, precum smerenia, iubirea aproapelui și statornicia în credință.
Calendarul ortodox cuprinde, de-a lungul anului, numeroase sărbători și zile de pomenire a sfinților, fiecare având o semnificație aparte pentru viața spirituală a credincioșilor.
Cine a fost Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului
Sfântul Iacov, ruda Domnului, este cunoscut în tradiția Bisericii pentru rolul său în comunitatea creștină din Ierusalim. El este asociat cu începuturile Bisericii și cu răspândirea învățăturilor creștine, fiind cinstit pentru credința și devotamentul său.
Prin exemplul său, Sfântul Iacov este un simbol al responsabilității spirituale și al slujirii aproapelui. Viața sa amintește de importanța păstrării credinței și a trăirii acesteia prin fapte bune.
Cine a fost Sfântul Apostol Iacob
Potrivit tradiției Bisericii, Sfântul Apostol Iacob a fost fiul Dreptului Iosif, bărbatul căruia i-a fost încredințată Fecioara Maria, Maica Domnului. Înainte de logodna cu aceasta, Iosif ar fi avut, din prima căsătorie cu Salomeea, patru fii: Iacob, Simion, Iuda și Iosi.
Sfântul Iacob este cunoscut în tradiția creștină drept ruda Domnului și a avut un rol important în comunitatea creștină din Ierusalim. Prin credința sa și prin felul în care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, a devenit una dintre personalitățile marcante ale Bisericii din primele veacuri.
Viața dedicată rugăciunii și înfrânării
Încă din tinerețe, Sfântul Iacob a ales un mod de viață auster, bazat pe post, rugăciune și renunțarea la plăcerile lumești. Potrivit relatărilor bisericești, hrana sa era alcătuită în principal din pâine, iar ca băutură consuma numai apă, ferindu-se de vin și de alte băuturi alcoolice.
Acesta purta haine aspre, din păr, și își petrecea mare parte din nopți în rugăciune, odihnindu-se foarte puțin. Se spune că îngenuncherile repetate în timpul rugăciunilor i-au întărit atât de mult pielea genunchilor, încât aceasta ajunsese să semene cu cea a cămilelor.
Prin această disciplină spirituală, Sfântul Iacob a urmărit să își păstreze curăția sufletească și să rămână neclintit în credința sa.
Sfântul Iacob și întâlnirea cu Hristos cel Înviat
Sfântul Apostol Iacob ocupă un loc aparte în tradiția creștină și prin faptul că Domnul Iisus Hristos i S-ar fi arătat după Înviere. Acest episod este amintit și în Epistola întâi către Corinteni, unde Sfântul Apostol Pavel scrie: „După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” (I Corinteni 15, 7).
Mărturia biblică evidențiază locul pe care Iacob îl ocupa în comunitatea apostolică și importanța sa în perioada de început a creștinismului.
Primul episcop al Ierusalimului și contribuția la Sfânta Liturghie
Sfântul Apostol Iacob este cinstit și ca primul episcop al Ierusalimului, având responsabilitatea de a îndruma comunitatea creștină din cetatea în care s-au desfășurat evenimente esențiale din viața Mântuitorului.
Tradiția liturgică îi atribuie alcătuirea uneia dintre cele mai vechi rânduieli euharistice ale Bisericii, cunoscută drept Liturghia Sfântului Iacob. Ulterior, în tradiția ortodoxă, rânduielile liturgice asociate Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur au căpătat o răspândire deosebită.
Prin activitatea sa pastorală și prin contribuția la viața liturgică a Bisericii, Sfântul Iacob a rămas o figură importantă a creștinismului timpuriu.
De ce este cinstit Sfântul Apostol Iacob
Conform tradiției bisericești, viața curată și devotamentul Sfântului Iacob i-au adus respectul celor din jur, inclusiv al unor persoane care nu împărtășeau credința creștină.
Pomenirea sa din 23 octombrie le oferă credincioșilor prilejul de a reflecta asupra valorii rugăciunii, a cumpătării și a slujirii aproapelui. Exemplul său amintește că statornicia în credință se exprimă nu doar prin cuvinte, ci și prin faptele și alegerile de zi cu zi.
În această zi, credincioșii pot participa la slujbele bisericești și se pot îndrepta către rugăciune, urmând modelul de smerenie și dăruire lăsat de Sfântul Apostol Iacob.
Cum pot marca credincioșii această zi
Pentru ortodocși, zilele de pomenire a sfinților reprezintă ocazii de apropiere de Dumnezeu și de regăsire a liniștii sufletești. Credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie, se pot ruga pentru sănătate și pace în familie sau pot face fapte de milostenie.
De asemenea, această zi poate fi un moment potrivit pentru a reflecta asupra propriilor alegeri și asupra modului în care valorile creștine pot fi puse în practică în viața de zi cu zi.
Sărbătoarea zilei 21 octombrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi și ce tradiții se respectă
sursa: calendarortodox.ro
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