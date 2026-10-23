Cum arată garderoba unui tânăr urban din România

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 09:52

Deschide dulapul unui băiat sau al unei fete de 22 de ani din Cluj, Timișoara sau București și o să vezi cam același lucru: puține haine, dar aproape toate purtate. Patru-cinci perechi de pantaloni, vreo zece tricouri, două-trei hanorace, două geci și trei-patru perechi de sneakers. Nu e o garderobă săracă, e una gândită. Fiecare piesă trebuie să meargă cu aproape orice altceva din dulap, pentru că bugetul nu permite haine care stau pe umeraș.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre garderoba