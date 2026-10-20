Cele trei zodii care își resetează viața iarna aceasta. Începe o perioadă de vindecare și reconectare interioară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 12:55

Sezonul rece aduce o schimbare de ritm pentru trei zodii, care sunt îndemnate să lase în urmă agitația și să se concentreze asupra propriei persoane. Scorpionul, Capricornul și Gemenii intră într-o etapă în care iubirea de sine, vindecarea emoțională și planurile de viitor capătă o importanță aparte. Așa-numita ”arcadă de iarnă” devine prilejul perfect pentru a-și reevalua prioritățile, pentru a renunța la ceea ce nu le mai face bine și pentru a face loc unui nou început.

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