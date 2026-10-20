Unde trebuie montat termostatul pentru a reduce consumul de gaz. Greșeala care îți poate crește factura la încălzire

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 21:28

Poziția termostatului de ambient poate influența modul în care funcționează centrala termică și cât de confortabilă este temperatura din locuință. Deși pare un detaliu neimportant, instalarea dispozitivului într-un loc nepotrivit poate determina pornirea inutilă a încălzirii sau oprirea acesteia înainte ca toate camerele să ajungă la temperatura dorită.

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