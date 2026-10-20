Unde trebuie montat termostatul pentru a reduce consumul de gaz. Greșeala care îți poate crește factura la încălzire
Termostat centrală / Sursa foto - Arhivă
Poziția termostatului de ambient poate influența modul în care funcționează centrala termică și cât de confortabilă este temperatura din locuință. Deși pare un detaliu neimportant, instalarea dispozitivului într-un loc nepotrivit poate determina pornirea inutilă a încălzirii sau oprirea acesteia înainte ca toate camerele să ajungă la temperatura dorită.
În sezonul rece, când costurile cu încălzirea pot deveni o povară pentru bugetul familiei, amplasarea corectă a termostatului și reglarea atentă a temperaturii pot contribui la evitarea risipei de energie.
Cum influențează termostatul funcționarea centralei
Termostatul de ambient măsoară temperatura aerului din zona în care este instalat și transmite centralei comanda de încălzire, în funcție de temperatura setată și de modul de funcționare al sistemului.
De exemplu, dacă temperatura dorită este de 21 de grade Celsius, termostatul solicită încălzirea atunci când temperatura măsurată scade sub pragul stabilit. Când valoarea necesară este atinsă, dispozitivul poate opri solicitarea de căldură, în funcție de tipul său și de sistemul de încălzire.
Problemele apar atunci când temperatura din apropierea termostatului diferă semnificativ de cea din restul locuinței.
Dacă dispozitivul este montat într-o zonă rece, acesta poate determina centrala să funcționeze mai mult decât este necesar. În schimb, dacă se află lângă un calorifer sau într-un loc încălzit de soare, poate înregistra prea repede temperatura dorită și poate opri încălzirea înainte ca celelalte camere să fie suficient de calde.
Locurile în care nu este recomandat să montezi termostatul
Pentru ca temperatura măsurată să reflecte cât mai bine condițiile din locuință, există câteva poziții care ar trebui evitate.
Lângă ferestre și uși exterioare. Curentul de aer rece și diferențele de temperatură din apropierea suprafețelor exterioare pot influența măsurătorile. În anumite condiții, centrala poate continua să încălzească pentru a compensa temperatura mai scăzută din acea zonă.
Deasupra sau lângă calorifer. Căldura emisă de radiator poate face ca termostatul să detecteze mai repede atingerea temperaturii setate, chiar dacă restul camerei nu este încălzit suficient.
În apropierea altor surse de căldură. Șemineele, sobele, cuptoarele și anumite aparate electrice pot afecta temperatura înregistrată de dispozitiv.
În lumina directă a soarelui. Razele solare pot încălzi carcasa și zona din jurul termostatului, determinându-l să indice o temperatură mai mare decât cea resimțită în restul casei.
În spatele perdelelor sau al mobilierului. Dacă aerul nu circulă corespunzător în jurul dispozitivului, temperatura măsurată poate să nu fie reprezentativă pentru încăpere.
Care este locul potrivit pentru termostatul de ambient
În general, o alegere bună este o cameră folosită frecvent, precum livingul, cu condiția ca aceasta să nu fie influențată de surse locale de căldură sau de curenți de aer.
Termostatul se montează, de regulă, pe un perete interior, într-o zonă în care aerul circulă liber. Pentru multe modele instalate pe perete, înălțimea recomandată este de aproximativ 1,2-1,5 metri de la podea. Totuși, indicațiile producătorului trebuie să aibă prioritate, deoarece recomandările pot varia în funcție de model.
Dispozitivul ar trebui să fie amplasat la distanță de calorifere, ferestre, uși de acces, aparate de aer condiționat și zone expuse direct la soare.
În cazul termostatelor fără fir, amplasarea poate fi ajustată mai ușor. Chiar și așa, acesta trebuie poziționat într-un loc care reflectă cât mai fidel temperatura obișnuită din încăperea respectivă, nu într-o zonă care se încălzește sau se răcește neobișnuit de repede.
Cum poți reduce consumul de gaz în timpul iernii
Poziționarea corectă a termostatului nu transformă, în sine, centrala într-un aparat mai eficient. Ea ajută însă sistemul să reacționeze la o măsurătoare mai relevantă și poate limita perioadele de funcționare inutile sau opririle premature.
Un alt factor important este temperatura aleasă. Reducerea temperaturii interioare cu un singur grad poate diminua consumul de energie pentru încălzire, însă economia exactă depinde de izolația clădirii, vreme, caracteristicile centralei și modul în care este utilizată locuința.
De asemenea, programarea termostatului în funcție de rutina familiei poate ajuta la evitarea încălzirii excesive. Temperatura poate fi redusă moderat în perioadele în care locuința este goală și readusă la nivelul de confort înainte de revenirea membrilor familiei.
Este important ca modificările să fie adaptate locuinței și tipului de sistem de încălzire. Oprirea și repornirea frecventă, fără un program coerent, nu reprezintă neapărat cea mai bună soluție.
Ce trebuie să verifici dacă locuința nu se încălzește uniform
Dacă centrala pornește foarte des, unele camere sunt prea calde, iar altele rămân reci, merită verificată mai întâi poziția termostatului. O diferență evidentă între temperatura indicată și cea resimțită poate fi un indiciu că dispozitivul este amplasat într-o zonă nepotrivită sau că măsurarea trebuie verificată.
Totuși, problema poate avea și alte cauze, precum reglajele instalației, distribuția neuniformă a căldurii, radiatoarele care necesită aerisire sau defecțiuni ale sistemului.
Un termostat amplasat corect, o temperatură setată în mod realist și un program de încălzire adaptat stilului de viață pot contribui la reducerea risipei de gaz. Înainte de a modifica setările centralei, verificarea locului în care este montat termostatul poate fi un prim pas simplu și util.
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