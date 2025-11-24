Cum să faci economie la gaze, în mod inteligent

Pentru cei ce nu stiu, temperatura din casa ar trebuie sa fie undeva intre 17 si 23 de grade Celsius. Intre aceste valori majoritatea persoanelor au un confort termic ridicat, asa ca ar fi bine sa setezi si tu valorile termostatului.

O metoda eficienta este sa reduci temperatura din casa undeva la 12 grade Celsius pe perioada noptii, pentru ca nu vei simti aceasta diferenta daca dormi sub plapuma. Bineinteles, centrala trebuie setata sa porneasca inainte cu 30 de minute de a te trezi, pentru a iti asigura confortul termic, scrie cumsa.ro.

De asemenea, caldura din locuinta ar trebui redusa pe perioada in care esti la lucru, iar centrala ar trebui setata sa porneasca inainte cu 30 de minute sa ajungi acasa. Astfel, faci economii la factura de caldura, dar vei mentine confortul termic din casa.

Poti reduce valoarea facturii la caldura si mai mult daca o sa alegi locul potrivit pentru a instala termostatul ce controleaza centrala termica. Iata unde trebuie montat termostatul in casa.

De regula, este bine sa montezi termostatul in centrul sau aproape de centrul casei tale. Totodata, ia in considerare si camera pe care o folosesti mai mult, pentru ca acolo vrei ca temperatura sa fie constanta si cat mai ridicata.

In cazul in care termostatul este montat langa o sursa de caldura, atunci in tot restul casei o sa se simta mai frig pe perioada iernii. Totodata, daca o sa il montezi langa o fereastra sau langa o usa atunci este posibil ca factura sa creasca pentru ca in acele zone este de regula mai rece.