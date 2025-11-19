Plantele care purifică aerul din încăpere. Ce trebuie să ai în locuința ta

Plantele de apartament pot fi adevărate purificatoare de aer.Trebuie să el ai în casă, iată care sunt acestea și motivele reale pentru care nu ar trebui să-ți lipsească din locuință.

Iata cateva plante care sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a purifica aerul interior:

Dracena

Aceasta planta are abilitatea de a filtra diferite toxine din aer, cum ar fi formaldehida, benzenul si tricloroetilena. De asemenea, dracena ajuta la mentinerea nivelurilor optime de umiditate in interior.

Palmierul areca 

Acest palmier este excelent in eliminarea toxinelor precum formaldehida, xilenul si toluenul. De asemenea, ajuta la umidificarea aerului si imbunatatirea calitatii lui.

Limba soacrei

Aceasta planta este apreciata pentru abilitatea sa de a absorbi dioxidul de carbon si de a elibera oxigen in timpul noptii. De asemenea, ajuta la eliminarea formaldehidei si a benzenei din aer.

Crinul pacii 

Aceasta planta este renumita pentru capacitatea sa de a elimina toxinele cum ar fi formaldehida, tricloroetilena, benzenul si xilenul. Are, de asemenea, un efect calmant si poate contribui la reducerea nivelului de umiditate in exces.

Voalul miresei/Planta paianjen 

Aceasta este una dintre cele mai usor de intretinut plante si are capacitatea de a filtra formaldehida, xilenul si monoxidul de carbon. De asemenea, ajuta la mentinerea nivelurilor optime de umiditate in interior.

Ficus