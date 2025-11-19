Iata cateva plante care sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a purifica aerul interior:

Dracena

Aceasta planta are abilitatea de a filtra diferite toxine din aer, cum ar fi formaldehida, benzenul si tricloroetilena. De asemenea, dracena ajuta la mentinerea nivelurilor optime de umiditate in interior.

Palmierul areca

Acest palmier este excelent in eliminarea toxinelor precum formaldehida, xilenul si toluenul. De asemenea, ajuta la umidificarea aerului si imbunatatirea calitatii lui.

Limba soacrei

Aceasta planta este apreciata pentru abilitatea sa de a absorbi dioxidul de carbon si de a elibera oxigen in timpul noptii. De asemenea, ajuta la eliminarea formaldehidei si a benzenei din aer.

Crinul pacii

Aceasta planta este renumita pentru capacitatea sa de a elimina toxinele cum ar fi formaldehida, tricloroetilena, benzenul si xilenul. Are, de asemenea, un efect calmant si poate contribui la reducerea nivelului de umiditate in exces.

Voalul miresei/Planta paianjen

Aceasta este una dintre cele mai usor de intretinut plante si are capacitatea de a filtra formaldehida, xilenul si monoxidul de carbon. De asemenea, ajuta la mentinerea nivelurilor optime de umiditate in interior.

Ficus