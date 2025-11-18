Cum sa ingrijesti muscatele dupa ce le-ai bagat in casa. Daca si tu vrei sa stii cum sa ai grija de plantele tale cat mai bine pentru a rezista temperaturilor scazute, o sa iti explicam ce pasi sa urmezi si ce ar trebui sa faci.

In primul rand, inainte de a baga plantele in casa va trebui sa le cureti foarte bine, adica sa indepartezi frunzele si ramurile uscate, dar in acelasi timp sa tai tulpinile rupte sau uscate, dar si cele care s-au alungi ori s-au deformat, scrie cumsa.ro.

Totusi, trebuie mentionat faptul ca nu trebuie sa tai plantele prea mult, ideal ar fi ca ramurile sa aiba o lungime de 10-12 centimetri. Mai mult decat atat, lastarii batrani trebuie taiati de la baza pentru a favoriza intinerirea plantelor si pentru ca acestea sa fie pline de flori in anul ce urmeaza.

Este recomandat ca pe fiecare tulpina sa ramana 3-4 noduri pentru ca astfel ramurile vor creste mai repede. In caz contrar, cresterea o sa fie greoaie. Apoi, taieturile trebuie tratate cu un praf de carbune pentru ca acestea sa se vindece mai repede.

Foarte importante sunt si tratamentele pe timp de iarna, asa ca dupa taieri ar fi bine sa stropesti muscatele cu un fungicid pentru a tine bolile la distanta, dar si pentru a impiedica dezvoltarea mucegaiului pe durata sezonului rece. Daca este cazul si observi daunatori, ar trebui sa aplici si un tratament cu un insecticid.

Totodata, este bine de stiut si unde ar trebui sa tii ghivecele cu muscate, dar si la ce temperaturi. Ei bine, temperatura ideala ar trebui sa fie cuprinsa intre 5 si 12 grade Celsius. Tine minte ca nu trebuie sa fie nici foarte cald, deoarece plantele pot iesi din perioada de repaus vegetativ si apoi pot fi afectate de frig.

Ghivecele se pot pune pe pervaz pentru ca plantele sa beneficieze si de lumina, insa trebuie mentionat faptul ca acolo temperatura va scadea un pic din cauza pierderilor de caldura. Asadar, asigura-te ca nu este prea frig!

Este foarte important de stiut ca pentru ca plantele sa reziste fara probleme trebuie sa nu existe fluctuatii de temperatura, asa ca cel mai bine le pui intr-un loc unde nu exista curenti de aer, dar si departe de sursele de caldura.

Bineinteles, muscatele au nevoie si de apa, insa foarte rar si doar atunci cand pamantul de la suprafata (primul strat de 2-3 cm) se usuca in totalitate. Solul nu trebuie mentinut umed pentru ca exista riscul ca radacinile sa putrezeasca, asa ca mare atentie, scrie aceeași sursă.