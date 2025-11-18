Primăvara

Dacă te-ai născut primăvara, înseamnă că ești întotdeauna dispus să îi asculți pe cei din jur și să le oferi cele mai bune sfaturi, scrie „Mystical Raven‟. Ai o inimă bună, ești dedicat în tot ceea ce faci, iar bunăstarea celor din jur te umple de energie. De asemenea, ești o persoană modestă, îți place să îți faci prieteni noi și alături de ei să pleci în aventuri.

Vara

Independența te descrie cel mai bine! Îți place să-ți rezolvi singur problemele, iar ingeniozitatea este atuul tău suprem. Ai o imaginație bogată, iar profesiile legate de artă ți se potrivesc mănușă. De asemenea, ești o persoană sinceră, transmiți energie bună și rar lași gândurile negative să te acapareze.

Toamna

Dacă te-ai născut în septembrie, octombrie sau în noiembrie, înseamnă că ești o persoană organizată, care analizează foarte bine situația înainte să ia o decizie importantă. Ești un bun detectiv, deoarece descoperi rapid minciunile, iar conversațiile cu cei dragi îți oferă energie bună. Vrei să împărtășești totul, indiferent că ne referim la vești bune sau mai puțin plăcute. Toată lumea iubește mintea ta deschisă, iar sfaturile pe care le dai sunt de ajutor!

Iarna

În cazul în care te-ai născut în luna decembrie, în ianuarie sau februarie, înseamnă că nu îți place să fii în centrul atenției. De asemenea, este foarte important pentru tine să te înțelegi bine cu toată lumea. Odată ce ai lăsat pe cineva să intre în viața ta, nu îl lași să plece, deoarece ești o persoană care se atașează de cei din jur. Oamenii te apreciază pentru că ești autentic și generos. În plus, ești o gazdă fantastică!