În zorii zilei de vineri, în jurul orei 05:30, un autotren încărcat cu portocale s-a răsturnat pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina din județul Mehedinți, conform presei locale.

Accidentul a avut ca rezultat blocarea parțială a traficului, întrucât portocalele s-au împrăștiat pe carosabil. Operațiunea complexă de ridicare a cabinei și a remorcii a durat câteva ore bune, timp în care tonele de fructe au rămas pe asfalt.

Ulterior, o parte din marfă a fost cărată pe marginea șoselei, pentru a permite intervenția utilajelor.

În imaginile surprinse după accident se vede cum zeci de persoane se înghesuie în jurul lădițelor ude, sub ploaie, pentru a aduna portocalele rămase pe marginea drumului.

După ridicarea cabinei și a remorcii, precum și după strângerea fructelor rămase pe carosabil, circulația pe DN 56A a fost reluată.

Autoritățile nu au raportat victime și nici alte vehicule implicate în accident.