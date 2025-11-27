Remedii pentru atragerea banilor

Conform numerologilor Adina și Oana Timofte, prezente în cadrul unei emisiuni, pentru a afla cât noroc poți avea la bani trebuie să aduni data nașterii cu cifra 1. Rezultatul se va reduce la o singură cifră, iar aceasta va fi cifra care îți va arăta cât de norocos ești la capitolul finanțe.

Calculul este simplu. Se adună doar ziua nașterii, nu și anul sau luna, la care se adaugă cifra 1. Adică, dacă ești născut într-o dată de 31, aceasta se adună cu 1. Apoi, totul se va reduce la o cifră. Calculul se va face astfel: 31+1=3+1+1=5

Cifra numărul 1

Există un noroc când vine vorba de bani, însă, numerologii spun că cei care au acest număr trebuie să aibă grijă la atitudinea în fața celorlalti. Acești oameni sunt, fie prea impusivi, fie prea încăpățânați, iar aceste atitudini blochează atragerea banilor în viața lor. Dacă ai cifra 1 trebuie să dai dovadă de curaj, determinare și acțiune, au mai spus sursele.

Numerologul Adina Timofte recomandă celor care au cifra 1, dar care simt că nu pot atrage banii, să-și achiziționeze un plic verde și o dată pe săptămână sau pe lună, să pună sume care să aibă cifra 3. Spre exemplu: 3 lei, 30 de lei, 300 lei, etc. Verdele pentru cei cu numărul 1 este o culoare benefică pentru atragerea banilor, a mai spus aceeași sursă. De asemenea, a mai subliniat faptul că pentru a crea cifra abundenței este recomandat ca duminica să mănânce ceva dulce.

Cifra 2

Cei care au această cifră, numerologii spun că nu sunt foarte norocoși la bani. Această cifră este a ghinioniștilor. Atrage datorii, pagube și trădări, iar asta din cauză că ei sunt în strânsă legătură cu cei din jur. Cei care au cifra energetică 2 a banilor este important să aibă o relație sănătoasă cu figura maternă sau cu o figură maternă. Fie mama, mătușa, soră soacră sau bunică.

De asemenea, un alt remediu recomandat celor cu cifra 2 este acela de a ține post în fiecare zi de luni. Calitatea relațiilor este foarte importantă pentru cei cu cifra 2, pentru atragerea banilor, mai spun numerologii Adina și Oana Timofte.

Cifra 3

Cine are cifra energetică a banilor 3 atrage cu multă ușurință banii. Însă, dacă ai cifra 3 și nu atragi ușor banii, înseamnă că ceva se întâmplă la nivelul comunicării tale. Acești oameni trebuie să fie discreți în a-și face cunoscute prietenilor sau cunoscuților planurile lor financiare.

Deoarece în acest caz pot atrage invidii și astfel planul lor financiar poate avea de suferit, fiind afectat. Sfatul numerologilor este ca să nu dezvăluiți planurile financiare, decât după ce le-au pus în aplicare sau au obținut ce își doreau, dar niciodată înainte pentru că vor atrage blocajul din cauza invidiilor.

Totodată, sursele au mai precizat faptul că cei cu numărul banilor 3, deși au noroc la bani, ei nu știu să economisească. Recomandarea este să se comunice cu banii, la modul pozitiv, pentru a-i atrage. Atunci când oferim bani cuiva, aceștia trebuie îndoiți și cu marginile spre noi. În felul acesta se creează energia fluxului financiar, iar banii se vor întoarce la noi, pe altă cale, conform surselor.

Tot la cifra 3 este recomandat ca miercurea să se poarte o haină de culoare galben, de asemenea, aceste persoane trebuie să fie mai bune cu ceilalți pentru a atrage banii în viața lor.

Cifra 4

Pentru aceștia banii înseamnă muncă până la epuizare, un lucru greșit, spun specialiștii în numerologie. Ei trebuie să renunțe la a pune egal între muncă până la epuizare și bani. Relația cu tatăl, și în general cu bărbații, este foarte importantă pentru cei cu cifra banilor 4. Acolo unde există o energie defectuoasă cu tatăl, energia banilor nu vine spre ei așa cum ar trebui.

Recomandarea numerologilor pentru cei cu cifra 4 este de a-și cumpăra ceva periodic pentru ei, de a se răsfăța pe ei însiși și de a-și face câte o plăcere din când în când pentru a simți că se bucură de ce au acumulat prin munca lor. Deoarece, odata ce vor cheltui pentru ei din ceea ce au agonisit, vor atrage și mai mulți bani.

Cifra 5

Un noroc foarte mare la bani, dar pe cât de repede vin banii pe atât de repede se și duc. Recomandarea numerologilor este ca aceștia să ofere 10% din venitul lor unui membru al familiie, într-un plic galben. De asemenea, recomandă ca în zilele de joi să poarte ceva galben.

Cifra 6

Cei cu cifra banilor 6 au foarte mare noroc la bani. Ei atrag banii precum un magnet, însă aici este vorba despre oamenii cărora le este frică să se îmbogățească. Sunt persoane care se mulțumesc cu puțin. Dacă însă, și-ar deschide această energie ar putea aduna averi, susțin numeologii.

Sfatul pentru ei este să se responsabilizeze din punct de vedere financiar, altfel, banii vor veni, dar în mod limitativ, nu din abundență. Dacă, însă, vor pune intenții și se vor responsabiliza, vor investi sau vor lucra cu banii, aceștia se vor înmulții.

