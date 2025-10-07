Experții spun însă că există metode practice prin care poți obține o locuință mai caldă, fără să consumi mai mult. Cu câteva ajustări minore, temperatura resimțită în casă poate crește cu până la 3°C, fără a porni centrala sau caloriferele la maximum.

1. Fă o verificare anuală a centralei

Un sistem de încălzire eficient începe cu o întreținere corectă. Sean Hogan, specialist HVAC și director la Aventus Eco, recomandă o verificare completă a centralei cel puțin o dată pe an.

„Reviziile regulate previn defecțiunile costisitoare și asigură un consum optim de energie. O centrală curățată și reglată corect poate reduce factura cu până la 10%”, explică expertul.

2. Blochează pierderile de căldură

Cea mai mare parte a aerului cald se pierde prin fisuri mici, invizibile. Josh Leclair, proprietarul Village Home Services, avertizează că „chiar și o fantă de câțiva milimetri pe la ferestre sau uși poate scădea temperatura cu un grad sau două”.

Soluția este simplă: montează benzi izolante, praguri de ușă sau bureți de etanșare – costă puțin și se instalează rapid. Pentru ferestre, aplică silicon sau mastic transparent. Vei observa imediat o diferență: mai puțini curenți de aer și un confort termic mai stabil.

3. Verifică izolația locuinței

O izolație deficitară poate duce la pierderi de până la un sfert din căldura produsă. Zonele critice sunt acoperișul, pereții exteriori și podeaua.

Dacă locuința este mai veche, materialele izolatoare pot fi degradate. În acest caz, o reabilitare termică parțială sau completă – de exemplu la mansardă sau în subsol – poate părea o investiție mare, dar are efecte imediate. „Izolația rămâne cea mai rentabilă investiție pe termen lung într-o locuință”, subliniază Leclair.

4. Nu bloca radiatoarele

Un alt truc banal, dar extrem de eficient: lasă aerul cald să circule liber. Nu acoperi caloriferele cu perdele, canapele sau covoare. Dacă spațiul nu îți permite reamenajarea mobilierului, montează reflectoare de căldură în spatele radiatoarelor – acestea redirecționează aerul cald în cameră, sporind eficiența încălzirii cu până la 3°C, fără costuri suplimentare.

5. Echilibrează temperatura între camere

Diferențele mari de temperatură între încăperi pot indica o distribuție inegală a apei calde în sistem. Reglarea supapelor de la calorifere, un proces numit „echilibrare termică”, poate corecta problema. Odată efectuată de un specialist, această ajustare asigură o încălzire uniformă, economisind energie și crescând confortul general.

Creșterea temperaturii resimțite în locuință nu înseamnă neapărat un consum mai mare. Cu verificări periodice, o bună izolație și mici ajustări în casă, poți obține până la 3°C în plus, fără să ridici termostatul. O casă mai caldă și o factură mai mică sunt posibile cu puțină atenție și câteva schimbări inteligente.