Potrivit lor, o centrală bine întreținută nu doar că îți asigură o încălzire adecvată a locuinței, dar contribuie și la reducerea consumului de energie. Iată câteva sfaturi importante pentru a te asigura că centrala ta este pregătită pentru iarnă.

Primul pas în pregătirea centralei termice pentru iarnă este efectuarea unei revizii periodice. Aceasta ar trebui realizată de un specialist autorizat, care va verifica toate componentele centralei, inclusiv arzătorul, pompa și schimbătorul de căldură.

O astfel de revizie asigură identificarea și rezolvarea eventualelor probleme minore înainte ca acestea să se transforme în defecțiuni majore. Ignorarea acestei etape poate duce la defecțiuni neașteptate, care pot fi costisitoare și pot lăsa locuința fără încălzire în plin sezon rece.

În plus, curățarea și degresarea echipamentului sunt esențiale. În timp, în interiorul centralei se pot acumula depuneri de praf și murdărie, ceea ce poate afecta performanța acesteia. Curățarea temeinică a centralei, realizată de un specialist, poate îmbunătăți eficiența și preveni blocajele. De asemenea, este importantă curățarea filtrelor de aer și apă pentru a asigura un flux adecvat și o funcționare optimă.

Un alt aspect esențial este verificarea presiunii apei din sistemul de încălzire. Asigură-te că aceasta se încadrează în limitele recomandate de producător, de obicei între 1 și 1,5 bari. O presiune prea mică poate duce la funcționarea necorespunzătoare a centralei și la încălzirea inegală a locuinței. În cazul în care presiunea este prea mică sau prea mare, consultă manualul centralei pentru a efectua ajustările necesare.

Termostatul are un rol crucial în menținerea unei temperaturi confortabile. Verifică funcționarea corectă a acestuia și asigură-te că este calibrat corespunzător. Setarea unei temperaturi constante, în locul ajustărilor frecvente, poate contribui la reducerea consumului de energie și la prelungirea duratei de viață a centralei. În plus, multe centrale moderne oferă funcții de economisire a energiei, permițând setarea unor temperaturi mai scăzute în timpul nopții sau atunci când nu ești acasă.

Aerisește caloriferele pentru a elimina aerul acumulat în sistem, ceea ce poate reduce eficiența încălzirii. Dacă observi că un calorifer este rece în partea superioară și cald în partea inferioară, este un semn clar că trebuie aerisit. În plus, verifică robinetele caloriferelor pentru a te asigura că funcționează corect și nu prezintă scurgeri. O altă măsură eficientă este izolarea conductelor de apă caldă, în special cele expuse la temperaturi scăzute, pentru a preveni pierderile de căldură.

Chiar și după ce ai pregătit centrala pentru iarnă, este important să o monitorizezi constant. Fii atent la orice sunete neobișnuite, pierderi de presiune sau fluctuații de temperatură, deoarece acestea pot indica o problemă care necesită intervenția unui specialist. O ventilație adecvată este, de asemenea, crucială pentru funcționarea eficientă a centralei, în special dacă aceasta este amplasată într-un spațiu închis. Asigură-te că toate gurile de ventilație sunt curate și neobstrucționate pentru a permite evacuarea corectă a gazelor arse și pentru a preveni acumularea monoxidului de carbon.

În final, profită de funcțiile de economisire a energiei disponibile pe majoritatea centralelor moderne. Setează centrala să funcționeze la temperaturi mai scăzute în perioadele în care nu ești acasă sau în timpul nopții. Acest lucru nu doar că va reduce consumul de gaz sau energie electrică, ci va contribui și la scăderea facturilor.

Pregătirea corespunzătoare a centralei termice pentru iarnă nu doar că îți asigură confortul în locuință, dar te ajută și să eviți problemele tehnice costisitoare. Urmează sfaturile specialiștilor pentru a te asigura că centrala funcționează la capacitate maximă pe toată durata sezonului rece.

Un termostat de ambient este unul dintre cele mai utile dispozitive pentru optimizarea consumului de energie într-un apartament încălzit cu centrală proprie. Acesta ajută la menținerea unei temperaturi constante și confortabile, dar și la reducerea costurilor cu gazele naturale sau energia electrică. Alegerea unui model potrivit depinde de mai mulți factori, precum tipul centralei, dimensiunea locuinței, dar și preferințele legate de control și programare.

Specialiștii atrag atenția că un termostat corect ales poate reduce consumul de energie cu până la 20%, prin adaptarea automată a regimului de încălzire la nevoile locatarilor. În plus, tehnologia actuală permite controlul la distanță prin aplicații mobile, ceea ce aduce un plus de comoditate.

Tipuri de termostate disponibile

Pe piață există mai multe tipuri de termostate, fiecare cu avantaje și dezavantaje:

Termostatele mecanice – simple, cu buton rotativ, potrivite pentru cei care nu doresc funcții complexe. Sunt mai ieftine, dar nu oferă precizie ridicată.

Termostatele digitale neprogramabile – afișează temperatura exactă și oferă un control mai fin asupra centralei.

Termostatele programabile – permit setarea unor intervale orare diferite pentru încălzire, ceea ce înseamnă economie și confort mai mare.

Termostatele smart – cele mai avansate, pot fi controlate prin aplicații pe telefon, au senzori de prezență sau funcții de învățare automată a obiceiurilor utilizatorului.

Alegerea între aceste variante depinde de buget, dar și de nivelul de control dorit asupra confortului termic, potrivit sursei.