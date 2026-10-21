Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele noi. Detaliul pe care mulți șoferi îl ignoră
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele noi
Punctele roșii și galbene de pe anvelopele noi nu sunt simple pete de vopsea. Aceste marcaje au un rol important la montaj și pot contribui la echilibrarea corectă a roților.
Pe anvelopele noi, punctele roșii și galbene reprezintă marcaje tehnice pe care mulți șoferi le observă abia după cumpărarea cauciucurilor, fără să știe ce rol au. Deși pot părea simple urme rămase din procesul de fabricație, aceste semne îi ajută pe specialiști să poziționeze corect anvelopa pe jantă și să obțină o echilibrare cât mai bună a roții.
Cercul roșu de pe anvelope este un marcaj tehnic întâlnit frecvent la cauciucurile noi, inclusiv la cele montate recent pe mașini. Aplicat pe flancul anvelopei, acesta nu are un rol decorativ, ci oferă informații utile în timpul montajului. Alături de punctul galben, marcajul poate ajuta personalul din service să poziționeze corect anvelopa pe jantă și să reducă dezechilibrele care provoacă vibrații în mers.
Ce indică punctul roșu de pe anvelopă
Marcajele colorate aplicate de producători au rolul de a evidenția anumite caracteristici ale anvelopei, care pot fi luate în calcul atunci când aceasta este montată pe jantă.
În sistemele de marcare în care este utilizat, punctul roșu indică o zonă asociată cu abaterea maximă a forței radiale. Cu alte cuvinte, este un reper pentru o anumită variație a forțelor exercitate de anvelopă în timpul rotației, atunci când aceasta se află sub sarcina mașinii, scrie El Debate.
Acest detaliu contează deoarece anvelopele și jantele nu sunt componente perfecte din punct de vedere geometric și mecanic. Chiar și atunci când sunt fabricate cu tehnologii moderne, pot exista mici variații de rigiditate sau de formă, care influențează comportamentul roții în timpul deplasării.
Dacă janta are un marcaj corespunzător, mecanicul poate folosi cele două repere pentru a poziționa anvelopa astfel încât unele dintre aceste variații să se compenseze reciproc. Semnificația exactă a punctului roșu și modul de utilizare depind însă de specificațiile producătorului.
Prin ce se deosebește cercul roșu de punctul galben
Deși pot părea asemănătoare, cele două marcaje nu indică neapărat același lucru.
Punctul galben identifică, în mod obișnuit, zona cea mai ușoară a anvelopei din punctul de vedere al masei. La montaj, acesta poate fi aliniat cu ventilul de umflare, deoarece zona valvei este adesea unul dintre cele mai grele puncte ale jantei.
Prin această poziționare, diferențele de masă dintre anvelopă și jantă pot fi compensate parțial. Astfel, echilibrarea roții poate necesita mai puține contragreutăți.
Punctul roșu este asociat, în anumite sisteme, cu variațiile forței radiale, nu pur și simplu cu zona cea mai grea a cauciucului. Din acest motiv, cele două marcaje nu trebuie confundate, iar poziția lor la montaj trebuie stabilită în funcție de recomandările producătorului și de caracteristicile jantei.
Cum influențează echilibrarea roților comportamentul mașinii
O roată dezechilibrată poate provoca vibrații resimțite în volan, în caroserie sau în habitaclu. Acestea devin uneori mai evidente pe măsură ce viteza crește, iar în anumite situații pot fi observate în special în jurul sau peste 90 km/h.
Pentru a limita astfel de probleme, mecanicii folosesc aparate de echilibrare și montează contragreutăți mici pe jantă. Acestea corectează diferențele de distribuție a masei și permit roții să se rotească mai uniform.
O echilibrare corespunzătoare contribuie la confortul la volan și poate reduce solicitările nedorite asupra unor componente ale mașinii. În plus, dezechilibrele și alte probleme de montaj pot favoriza uzura neuniformă a anvelopelor, ceea ce poate duce la înlocuirea lor înainte de termen.
Totuși, uzura neuniformă nu este provocată exclusiv de echilibrarea incorectă. Presiunea nepotrivită, geometria defectuoasă a roților și problemele de suspensie pot avea, la rândul lor, un rol important.
Ce trebuie să facă șoferii când observă aceste marcaje
Pentru conducătorii auto, punctele roșii și galbene nu sunt semne de avertizare și nu indică, prin ele însele, o defecțiune a anvelopei. Ele sunt destinate în principal specialiștilor care se ocupă de montaj și echilibrare.
Șoferii nu trebuie să încerce să le alinieze singuri cu ventilul sau cu alte zone ale jantei. Această operațiune trebuie realizată de personalul din service, ținând cont de tipul anvelopei, de marcajele jantei și de indicațiile producătorului.
Pe scurt, cercul roșu de pe anvelope oferă un reper tehnic care poate contribui la montarea corectă a roții. Important pentru șofer este ca anvelopele să fie montate și echilibrate corespunzător, să aibă presiunea recomandată și să nu prezinte deteriorări sau uzură excesivă.
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