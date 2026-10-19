Doctorița din Botoșani care a salvat viața unui bărbat pe aeroportul din Miami. Ce recompensă a primit Elena de la American Airlines

O vacanță în Statele Unite s-a transformat într-o intervenție medicală contracronometru pentru Elena Sumanariu, o doctoriță originară din Botoșani, care profesează în Marea Britanie. Ajunsă pe aeroportul din Miami, aceasta a observat un bărbat care s-a prăbușit la pământ și a intervenit imediat, după ce și-a dat seama că omul nu mai avea puls. Reacția sa rapidă a contribuit la salvarea vieții acestuia, iar gestul medicului român a fost apreciat inclusiv de compania American Airlines.
Cum a intervenit medicul român pentru salvarea bărbatului
Elena Sumanariu se afla în vacanță și tocmai ajunsese în Miami când a fost martora unei urgențe medicale. Un bărbat s-a prăbușit, iar doctorița a înțeles rapid gravitatea situației.
Fără să aștepte sosirea echipelor specializate, medicul a început manevrele de resuscitare cardiopulmonară. În paralel, personalul responsabil de intervențiile de urgență din aeroport a fost alertat și s-a deplasat la locul incidentului.
Intervenția a continuat cu ajutorul unui defibrilator, iar inima bărbatului a repornit. Potrivit informațiilor relatate de presa britanică, reacția promptă a doctoriței românce a avut un rol important în gestionarea momentului critic.
Elena Sumanariu: „Pregătirea mea medicală și-a spus cuvântul”
Deși intervenția a avut loc în afara spitalului în care lucrează în mod obișnuit, Elena Sumanariu a reușit să își păstreze calmul și să aplice procedurile necesare într-o asemenea situație.
Medicul a explicat, pentru publicația Kent Online, că reacția sa a venit aproape instinctiv, datorită pregătirii profesionale.
„Deși situația a fost neașteptată și, în mod firesc, stresantă, pregătirea mea medicală și-a spus cuvântul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă”, a povestit doctorița.
Aceasta a precizat că a identificat rapid urgența, a evaluat starea bărbatului și a început manevrele de resuscitare până la mobilizarea echipei de intervenție a aeroportului.
Faptul că nu se afla într-un spital a făcut ca experiența să fie diferită de intervențiile cu care este obișnuită, însă principiile de bază ale resuscitării au rămas aceleași.
Elena Sumanariu a mărturisit că s-a bucurat că a putut să ajute și, mai ales, că situația s-a încheiat cu bine.
American Airlines i-a trimis o scrisoare de mulțumire
Gestul doctoriței nu a trecut neobservat. După incident, Elena Sumanariu a primit o scrisoare de apreciere din partea directorului medical al companiei American Airlines, în semn de recunoaștere pentru intervenția sa.
De asemenea, compania i-a oferit un bonus de 25.000 de mile aeriene în cadrul programului de fidelitate. Acestea pot fi folosite pentru anumite beneficii și facilități la călătoriile viitoare, în condițiile programului respectiv.
Recompensa a venit după ce medicul român a intervenit într-un moment în care fiecare secundă putea conta pentru supraviețuirea bărbatului.
Conducerea spitalului din Marea Britanie, mândră de medicul român
Elena Sumanariu lucrează la Spitalul William Harvey din Ashford, comitatul Kent, în cadrul East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, organizație care administrează mai multe unități medicale din sud-estul Angliei.
Dr. Saba Mahmood, coordonatoare clinică în cadrul organizației, a lăudat profesionalismul și calmul de care a dat dovadă medicul român în timpul intervenției.
Potrivit acesteia, prezența de spirit și competențele medicale ale Elenei au avut un impact semnificativ în situația respectivă. Reprezentanta instituției a transmis că organizația este mândră să o aibă în echipă.
Ea a subliniat că intervenția reprezintă un exemplu de compasiune, profesionalism și devotament, calități importante atât în activitatea din spital, cât și în afara mediului medical.
Cine este Elena Sumanariu, doctorița din Botoșani
Originară din Botoșani, Elena Sumanariu și-a urmat studiile medicale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Ulterior, și-a construit cariera profesională în Marea Britanie, unde lucrează la Spitalul William Harvey din Ashford.
Intervenția de pe aeroportul din Miami a făcut ca numele său să fie remarcat atât în presa britanică, cât și în cea din România. În timpul unei vacanțe, medicul a fost pus în fața unei situații-limită și a acționat folosindu-și pregătirea profesională pentru a ajuta un om aflat în pericol.
Povestea Elenei Sumanariu arată cum pregătirea medicală și capacitatea de a reacționa rapid pot deveni decisive într-o urgență, chiar și atunci când intervenția are loc la mii de kilometri distanță de locul obișnuit de muncă.