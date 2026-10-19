Doctorița din Botoșani care a salvat viața unui bărbat pe aeroportul din Miami. Ce recompensă a primit Elena de la American Airlines

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 21:33

O vacanță în Statele Unite s-a transformat într-o intervenție medicală contracronometru pentru Elena Sumanariu, o doctoriță originară din Botoșani, care profesează în Marea Britanie. Ajunsă pe aeroportul din Miami, aceasta a observat un bărbat care s-a prăbușit la pământ și a intervenit imediat, după ce și-a dat seama că omul nu mai avea puls. Reacția sa rapidă a contribuit la salvarea vieții acestuia, iar gestul medicului român a fost apreciat inclusiv de compania American Airlines.

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