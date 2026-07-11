Medic aflat în concediu, intervenție salvatoare într-un cimitir. Un bărbat s-a prăbușit chiar pe mormântul tatălui doctoriței

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 22:26

Un incident care se putea încheia tragic a avut un final fericit la Cimitirul Pacea din Botoșani, datorită reacției rapide a medicului Carmen Răgoșcă, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.

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