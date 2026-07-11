Medic aflat în concediu, intervenție salvatoare într-un cimitir. Un bărbat s-a prăbușit chiar pe mormântul tatălui doctoriței

Un incident care se putea încheia tragic a avut un final fericit la Cimitirul Pacea din Botoșani, datorită reacției rapide a medicului Carmen Răgoșcă, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.
Doctorița se afla în concediu de odihnă și venise la cimitir pentru un moment de reculegere, alături de o rudă. Chiar dacă nu era în timpul programului, aceasta a intervenit imediat atunci când a observat că un bărbat avea nevoie urgentă de ajutor.
Bărbatul s-a prăbușit chiar pe mormântul tatălui medicului
Totul s-a petrecut în timp ce Carmen Răgoșcă se afla la cimitir pentru un deces în familie. În acel moment, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani s-a prăbușit și a intrat în stop chiar pe mormântul tatălui doctoriței. Bărbatul avea căile respiratorii blocate de un bol alimentar, iar viața sa era în pericol. Într-o astfel de situație, fiecare secundă contează, iar intervenția trebuie făcută imediat.
Fără să ezite, Carmen Răgoșcă a mers lângă bărbat și a început manevrele de salvare. Medicul i-a eliberat căile respiratorii cu mâinile goale, a început resuscitarea și l-a așezat în poziția laterală de siguranță. Intervenția sa a ajutat la stabilizarea bărbatului până la sosirea echipajului medical chemat la fața locului. La scurt timp, pacientul a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Salvatorii au folosit aparatura medicală pentru a-i curăța căile respiratorii, după care l-au transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.
Carmen Răgoșcă: „Am auzit că este un om căzut și m-am dus să văd cu ce pot să ajut”
Medicul a vorbit cu modestie despre momentul în care a intervenit pentru salvarea bărbatului și a povestit cum s-a desfășurat întreaga situație.
„Eram la capelă, cu un deces în familie. Am auzit că este un om căzut și m-am dus să văd cu ce pot să ajut. Era în stop, plin de vărsătură. L-am întors, i-am degajat căile respiratorii și l-am pus în poziția de siguranță”, a precizat medicul Carmen Răgoșcă.
Datorită reacției rapide a medicului, aflat întâmplător la locul incidentului, bărbatul a primit o nouă șansă la viață.