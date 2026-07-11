Afacere cu bani din prostituție, destructurată de polițiști. Trei bărbați din Călărași au ajuns după gratii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 19:31

Trei bărbați cu vârste între 29 și 32 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de proxenetism. Anchetatorii din Călărași spun că aceștia ar fi obținut bani de pe urma a cinci femei care practicau prostituția în România și în mai multe țări din Europa.

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