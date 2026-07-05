Donald Trump, atac dur la adresa Europei: Când primeşti infractori din Lumea a Treia, devii o ţară din Lumea a Treia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 06:55

Președintele american Donald Trump a lansat o nouă serie de atacuri la adresa Europei, criticând politica privind migrația și a dat exemplu măsurile luate de administrația sa, care ar fi salvat țara de o „invazie a migranților”.

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