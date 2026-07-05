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Donald Trump, atac dur la adresa Europei: Când primeşti infractori din Lumea a Treia, devii o ţară din Lumea a Treia

Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)

Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 06:55

Președintele american Donald Trump a lansat o nouă serie de atacuri la adresa Europei, criticând politica privind migrația și a dat exemplu măsurile luate de administrația sa, care ar fi salvat țara de o „invazie a migranților”.

”Europa învaţă că, atunci când primeşti infractori din Lumea a Treia, devii o ţară din Lumea a Treia. Se întâmplă rapid, într-o clipită. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth social.

Cu prilejul aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, liderul de la Casa Albă a reluat și în discursul public avertismentele legate de „nou-veniţii care nu împărtăşesc valorile” SUA.

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