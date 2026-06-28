Un adolescent de 16 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost scos inconștient dintr-un iaz din Botoșani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 07:43

Un adolescent de 16 ani din Guranda, Botoșani, a ajuns în stare critică la spital, după ce a intrat la scăldat în iazul din centrul localității și nu a mai ieșit la suprafață.

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