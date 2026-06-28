Un adolescent de 16 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost scos inconștient dintr-un iaz din Botoșani

Un adolescent de 16 ani din Guranda, Botoșani, a ajuns în stare critică la spital, după ce a intrat la scăldat în iazul din centrul localității și nu a mai ieșit la suprafață.
Totul s-a întâmplat sâmbătă seara, pe fondul temperaturilor ridicate. Băiatul a intrat în apa iazului Guranda, cel mai probabil pentru a se răcori, însă, la un moment dat, a dispărut sub apă. Deocamdată, nu se știe exact ce s-a întâmplat și din ce motiv adolescentul nu a mai reușit să ajungă la mal.
Cei aflați pe margine au observat că băiatul nu mai iese la suprafață și au sunat de urgență la 112. Panica s-a instalat rapid, mai ales că fiecare minut petrecut sub apă îi reducea șansele de supraviețuire. Până la sosirea echipajelor medicale, un localnic a intrat în iaz și a reușit să ajungă la adolescent. Bărbatul l-a scos la mal, iar oamenii aflați acolo au început imediat manevrele de resuscitare, fiind ghidați prin telefon de personalul medical.
Medicii au explicat că intervenția a început chiar înainte ca ambulanța să ajungă la fața locului. Martorii au urmat indicațiile primite prin telefon și au încercat să îl țină în viață pe adolescent până la sosirea salvatorilor.
“Ghidați prin telefon de personalul medical din serviciul nostru, martorii au început manevrele de resuscitare. În sprijin a fost trimisă cea mai apropiată ambulanță și echipajul SMURD cu medic de la Botoșani”, a precizat medicul primar Cristian Simionescu, coordonator al Dispeceratului integrat SJA-SMURD.
La fața locului a ajuns mai întâi echipajul Ambulanței de la Trușești. Ulterior, intervenția a fost preluată și de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, cu medic, trimis de urgență de la Botoșani.
Inima băiatului a început să bată din nou
După zeci de minute de resuscitare, echipajele medicale au reușit să îi repornească inima adolescentului. Băiatul a fost intubat pe loc și transportat de urgență la spitalul din Botoșani. Adolescentul este ventilat mecanic și se află internat în stare critică. Medicii continuă eforturile pentru a-l ține în viață, iar familia așteaptă vești despre evoluția stării sale.