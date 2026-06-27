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Locale· 1 min citire
Fetiță de 7 ani, înecată într-o piscină din București. Tragedia s-a produs la un ștrand cunoscut
Piscină
Publicat27 iun. 2026, 14:07
Actualizat27 iun. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS
O fetiță de 7 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o piscină din București. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, la Lagoon Park, un ștrand cunoscut din Capitală, frecventat de mulți oameni în perioada verii, potrivit Realitatea PLUS.
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