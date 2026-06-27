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Fetiță de 7 ani, înecată într-o piscină din București. Tragedia s-a produs la un ștrand cunoscut

Piscină

Piscină

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 14:07
Actualizat27 iun. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS

O fetiță de 7 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o piscină din București. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, la Lagoon Park, un ștrand cunoscut din Capitală, frecventat de mulți oameni în perioada verii, potrivit Realitatea PLUS.

Copila se afla în locație împreună cu părinții săi. La un moment dat, fetița ar fi plecat de la masa unde se aflau aceștia și ar fi intrat în apă. Urmează să se stabilească dacă minora a plecat cu sau fără acordul familiei.

Oamenii aflați la piscină ar fi dat alarma

La scurt timp, mai multe persoane aflate în locație ar fi observat corpul fetiței plutind pe apă și ar fi dat alarma. Copila a fost scoasă de urgență din piscină, iar la fața locului au fost începute manevrele de resuscitare.

Din nefericire, fetița nu a mai putut fi salvată. Tragedia a provocat panică în rândul celor aflați în zona piscinei. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Anchetatorii fac verificări pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță. Cercetările urmează să stabilească împrejurările în care copila a ajuns în apă și modul în care s-a intervenit după ce oamenii aflați la piscină au dat alarma.

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