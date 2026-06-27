Fetiță de 7 ani, înecată într-o piscină din București. Tragedia s-a produs la un ștrand cunoscut

Publicat 27 iun. 2026, 14:07 Actualizat 27 iun. 2026, 14:08 Sursă Realitatea PLUS

O fetiță de 7 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o piscină din București. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, la Lagoon Park, un ștrand cunoscut din Capitală, frecventat de mulți oameni în perioada verii, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fetita inecata bucuresti